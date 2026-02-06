В 22 муниципалитетах Псковской области пройдут комплексные кадастровые работы

Перечень из 2028 кадастровых кварталов, в границах которых в 2026 году пройдут комплексные кадастровые работы за счет средств федерального бюджета, опубликован на сайте Росреестра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве имущественных отношений региона, работы запланированы в 22 муниципальных образованиях Псковской области.

Изображение: министерство имущественных отношений Псковской области

Комплексные кадастровые работы (ККР) федерального значения запланированы в 22 муниципальных образованиях Псковской области: Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Себежском, Стругокрасненском, Усвятском муниципальных округах и в городских округах «Город Псков» и «Город Великие Луки».

Цель – актуализировать сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о границах не менее 49 400 объектов недвижимости, расположенных в 2028 кадастровых кварталах, в рамках проведения работ.

«Просим всех собственников земельных участков, чьи объекты недвижимости находятся в кадастровых кварталах из перечня, внимательно следить за ходом ККР: отслеживать уведомления о проведении самих работ, а также о заседаниях согласительных комиссий», - отметили в министерстве.

Перечень доступен по ссылке.

Что делать, если вы нашли свой кадастровый квартал в перечне?

Отслеживать начало проведения ККР. Извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ будут размещаться на сайтах администраций муниципальных образований, Росреестра, Роскадастра и министерства имущественных отношений Псковской области. Собственникам, чьи объекты недвижимости привязаны к личному кабинету правообладателя, извещения придут в личный кабинет на Госуслугах. Следить за ходом работ. После проведения ККР публикуются проекты карт-планов территорий. Они размещаются вместе с извещениями о проведении согласительных комиссий на сайтах администраций муниципальных образований, Росреестра, Роскадастра и министерства имущественных отношений Псковской области. Если у вас есть возражения по границам, указанным в карте-плане, вы можете подать их в письменном виде для рассмотрения на согласительной комиссии. В возражении необходимо указать свои данные, кадастровый номер участка и обоснование несогласия. Если возражений не поступит, границы будут считаться согласованными. В извещении указаны контакты исполнителя кадастровых работ (телефон и электронная почта), чтобы обеспечить связь исполнителя работ и правообладателя недвижимости. Если у вас возникнут вопросы о проведении ККР – обращайтесь к исполнителю работ филиалу ППК «Роскадастр» по Псковской области по телефону: 8 (8112) 649-301 доб. 2133.

Консультации также можно получить, позвонив в администрацию соответствующего муниципального образования или в управление Росреестра по Псковской области по телефону: 8(8112) 68-70-06.