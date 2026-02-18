«Единая Россия» внесла в Госдуму проект о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года, сообщили в Telegram-канале партии.

За 3,5 года действия закона граждане по всей стране зарегистрировали более 746 тысяч объектов: гаражей и участков под ними. Авторами законопроекта о продлении механизма оформления их в собственность в упрощённом порядке выступили секретарь Генсовета Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.