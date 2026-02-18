Дом Печенко на улице Гоголя продают в Пскове

Дом Печенко, располагающийся на улице Гоголя, 43 в Пскове, выставлен на продажу, следует из объявления на сайте дом.рф.

Скриншот: дом.рф

Как следует из объявления, продается и само здание 173,2 квадратных метра, и прилегающий участок 0,16 га. На участке в данный момент организована парковка.

Изображение здесь и далее: Яндекс Карты

Начальная стоимость лота на данный момент не определена.

Здание является объектом культурного наследия. В 2019 году были завершены работы по консервации объекта. 8 апреля состоялась приемка работ по устройству временной кровли над одноэтажной, наиболее древней частью палат.

Позднее, в 2025 году, на сессии Псковского областного Собрания депутатов территория, на которой располагается здание, получила статус объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Доподлинно история Дома Печенко до начала XX века неизвестна. Большинство предположений о том, как выглядело здание и кто в нем жил, принадлежит псковскому архитектору и реставратору Юрию Спегальскому. Дом Печенко состоял из двух частей: старой, одноэтажной, бывшей в своё время нижней половиной небольшого жилого здания, и пристроенного к ней двухэтажного крыла.

Дом Печенко в ходе перестроек в XVII веке запечатлел два строительных периода в генезисе древнепсковского каменного жилого зодчества. Можно считать, что памятник содержит ценную научную информацию о планировочных, конструктивных и художественных особенностях архитектуры этих двух периодов.