Рыночная ипотека на готовое жилье доступна лишь 17% россиян

Рыночная ипотека на готовое жилье сегодня остается доступной менее чем одному из шести россиян. Возможное снижение ключевой ставки с 16% до 12% к концу года ситуацию принципиально не изменит из-за уровня доходов населения и действующих ограничений банков.

По данным Росстата, средняя зарплата в России в 2025 году составила 98,2 тысяч рублей, при этом доход выше 100 тысяч рублей получают лишь 16,7% граждан.

Банки при выдаче ипотеки соблюдают макропруденциальные лимиты ЦБ и ориентируются на показатель долговой нагрузки. Для получения одобрения заемщику необходимо направлять на обслуживание кредита не более половины дохода и вносить первоначальный взнос выше 20%.

Средняя стоимость квадратного метра готового жилья, приобретаемого с использованием рыночной ипотеки, сейчас составляет около 130 тысяч рублей, следует из данных Банка России. По подсчетам «Известий», средняя ставка по таким кредитам в топ-10 банков достигает 19,8% годовых.

Для оценки доступности ипотеки взяли типовую евродвушку площадью 40 кв. м и стоимостью 5,2 млн рублей. Даже при первоначальном взносе 30% и максимальном сроке кредита в 30 лет ежемесячный платеж по такой квартире составит около 60 тысяч рублей.

При таких условиях заемщик с доходом 100 тысяч рублей с высокой вероятностью не сможет получить одобрение по ипотеке, а зарплату ниже этого уровня получают около 83% россиян. Это делает рыночную ипотеку на готовое жилье недоступной для подавляющего большинства потенциальных покупателей.