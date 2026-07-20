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Усадьба Батова в Пскове осталась без арендатора

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Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Батова» в Пскове пока не состоится. Московский арендатор, обещавший начать работы и приспособить здание под отель, лишился договора. Сейчас федеральное агентство ищет нового инвестора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве культурного наследия Псковской области.

Министерство напомнило, что усадьба XVII–XX веков находится в собственности Российской Федерации и передана в оперативное управление ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». В октябре 2024 года часть исторического здания сдали в аренду московской компании ООО «Зодчество». Арендатор заявлял о планах приспособить историческое здание под современный отель. 

В ноябре 2024 года министерство культурного наследия Псковской области подготовило и направило им задание на проведение работ по сохранению усадьбы. Однако заявление о выдаче разрешения на проведение работ, а также проектная документация для согласования в ведомство так и не поступило.

В июне 2026 года министерство направило официальные письма с просьбой отчитаться о ходе работ в адрес ООО «Зодчество» и в адрес федерального агентства как обладателя права оперативного управления. Ответа не получили.

В июле 2026 года ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» расторгло договор аренды с ООО «Зодчество». Проектная документация для согласования в адрес министерства культурного наследия Псковской области не поступала.

В настоящее время агентством проводится работа по поиску нового инвестора для объекта культурного наследия федерального значения «Усадьбы Батова», XVII - XX веков.

Напомним, усадьба Батова - полуразрушенный усадебный дом в Пскове, построенный не ранее конца XVII века. Своё название получил в честь последних владельцев, расположен на левом берегу реки Великой. 

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