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В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми

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В России с 1 сентября заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право приостанавливать платежи или сокращать их размер на срок до 18 месяцев, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«С 1 сентября 2026 года при рождении или усыновлении второго и последующих детей заемщики смогут приостановить платежи либо уменьшить их размер на срок до 18 месяцев. При рождении ребенка льготный период должен завершиться не позднее достижения им возраста полутора лет, а при усыновлении - не позднее чем через 18 месяцев со дня усыновления», - сказал Аксененко.

Парламентарий отметил, что данный механизм позволит семье снизить финансовую нагрузку в наиболее сложный период и не допустить образования просроченной задолженности по платежам, на которые распространяются каникулы. По его словам, новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября 2026 года.

«При этом нужно честно говорить: ипотечные каникулы не означают списания долга. Закон предусматривает специальный порядок начисления и последующей уплаты процентов. После завершения льготного периода заемщик получит уточненный график платежей. Если финансовое положение семьи улучшится раньше, каникулы можно будет прекратить досрочно, уведомив об этом кредитора», - подчеркнул он.

Депутат считает, что расширение ипотечных каникул - важная и своевременная мера поддержки семей с детьми.

«После рождения второго или последующего ребенка расходы семьи резко возрастают, а доход нередко временно сокращается, поскольку один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребенком. При этом ежемесячный платеж по ипотеке зачастую остается крупнейшей статьей семейного бюджета», - заключил он.

Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений, пишет РИА Новости.

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