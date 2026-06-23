ГД разрешила семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет.

Документ подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми.

Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет, пишет РИА Новости.

Дата окончания таких каникул не должна быть позднее дня достижения вторым и (или) каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при его усыновлении (удочерении) – даты истечения 18 месяцев с момента усыновления (удочерения). При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении.

Такие длинные ипотечные каникулы позволят снизить нагрузку на семейный бюджет в период, когда один из родителей остается дома с малышом и не имеет возможности работать, отмечал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако право потребовать от кредитора приостановить выплаты на период каникул можно будет реализовать лишь один раз за время действия ипотечного договора, пояснял он.

«Полтора года без ипотечных платежей - это серьезная помощь», - считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Ведь первые полгода семья вообще освобождается от процентов, затем платежи приостанавливаются, а проценты можно будет выплатить позже, когда ситуация стабилизируется, отметил он.

Таким образом, «мы даем людям время спокойно ухаживать за малышом, не думая о том, как "вытянуть" очередной платеж банку», объяснил Чаплин. «Это конкретный шаг в поддержку рождаемости и реальная забота о наших семьях. Государство должно быть рядом в самые ответственные моменты жизни», - считает он.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а его положения будут распространяться и на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных до этой даты.