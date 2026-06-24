Срок льготной ставки по семейной ипотеке ограничат 15 годами

Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Это следует из проекта правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми. Подлинность документа подтвердили два источника на банковском рынке.

Сейчас семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, тогда как рыночные ставки по жилищным кредитам остаются значительно выше. Разницу банкам компенсирует государство за счет бюджетных средств. Размер возмещения рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс 3,5%». При текущем уровне ключевой ставки это соответствует примерно 17,75% годовых, из которых 6% выплачивает заемщик.

Согласно новым правилам, банки смогут получать такую компенсацию не более 15 лет с момента заключения договора семейной ипотеки, оформленного начиная с 1 июля 2026 года. Эту информацию подтвердил источник на банковском рынке.

После окончания указанного срока государственная субсидия прекратит действовать. В результате кредитным организациям придется переводить заемщиков на более высокие ставки, рассчитанные по рыночным правилам.

Для кредитов на покупку жилья ставка в таком случае будет определяться по формуле «ключевая ставка плюс 2%», а для займов на индивидуальное жилищное строительство — «ключевая ставка плюс 2,5%», следует из проекта документа, пишут «Известия».