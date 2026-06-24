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Срок льготной ставки по семейной ипотеке ограничат 15 годами

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Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Это следует из проекта правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми. Подлинность документа подтвердили два источника на банковском рынке.

Сейчас семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, тогда как рыночные ставки по жилищным кредитам остаются значительно выше. Разницу банкам компенсирует государство за счет бюджетных средств. Размер возмещения рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс 3,5%». При текущем уровне ключевой ставки это соответствует примерно 17,75% годовых, из которых 6% выплачивает заемщик.

Согласно новым правилам, банки смогут получать такую компенсацию не более 15 лет с момента заключения договора семейной ипотеки, оформленного начиная с 1 июля 2026 года. Эту информацию подтвердил источник на банковском рынке.

После окончания указанного срока государственная субсидия прекратит действовать. В результате кредитным организациям придется переводить заемщиков на более высокие ставки, рассчитанные по рыночным правилам.

Для кредитов на покупку жилья ставка в таком случае будет определяться по формуле «ключевая ставка плюс 2%», а для займов на индивидуальное жилищное строительство — «ключевая ставка плюс 2,5%», следует из проекта документа, пишут «Известия».

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