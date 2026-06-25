 
Недвижимость

Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке

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С 26 июня Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,3-0,5 процентных пункта (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса: на 0,5 п.п при первоначальном взносе от 20,1% до 30,0% и на 0,3 п.п при первоначальном взносе 50,1% и более, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Дополнительно Сбер снижает ставки на новостройки в МКД (многоквартирные дома) вне проектного финансирования Сбера на 0,5%.

Минимальные ставки на Домклик составят: от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% — на покупку вторичного и от 16,9% — по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).

Также отметим, что Сбербанк удерживает максимальную ставку по вкладам. Для клиентов она останется на уровне 13,5% годовых на срок от 3 до 4 месяцев как на новые деньги, так и при выполнении условий по надбавкам. 

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