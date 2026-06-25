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«Квадратные метры»: Как изменится семейная ипотека и кто на самом деле зарабатывает на возведении домов?

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квадратные метры».

Ключевые темы, которые ведущий Константин Калиниченко обсудил с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» Олегом Брячаком:

  • Какие изменения готовит правительство для семейной ипотеки и почему воспользоваться ею нужно прямо сейчас? 
  • Почему цены на новостройки в Пскове продолжают расти, а застройщики находятся на грани выживания? 
  • Кто на самом деле зарабатывает на возведении домов — банки или девелоперы? 
  • А также: рекордные темпы строительства, «честный эконом-класс» и новый проект на Завеличенской, 15. 

Повтор в 18.33.

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Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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