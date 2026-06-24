В ЖК «Семейный» завершаются работы по дому на улице Героя Досягаева в Борисовичах

В жилом комплексе «Семейный» завершаются работы по дому на улице Героя Досягаева в деревне Борисовичи. После ввода дома в эксплуатацию уже десятки семей смогут получить ключи от новых квартир в одном из самых активно развивающихся жилых кварталов Завеличья, сообщил ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент».

Фото здесь и далее: ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент»

ЖК «Семейный» является частью комплексного освоения территории и продолжает развитие района, начатое проектом ЖК «Европа». Особое внимание при проектировании квартала уделялось удобству жителей: организации парковочных мест по периметру застройки, благоустройству дворовых территорий и созданию условий для комфортной жизни семей с детьми.

Сегодня жилой квартал продолжает расти и развиваться. Вместе с новыми домами здесь появляются благоустроенные дворы, современные детские площадки и вся необходимая инфраструктура для повседневной жизни.

Сейчас заканчиваются последние штрихи по благоустройству и остеклению балконов.

Получить консультацию и подобрать квартиру можно в офисах продаж «Магазин квартир» в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис». Подробности по телефону: 793-793.

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