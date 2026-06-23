Суд обязал власти Порховского округа предоставить жилье сироте

Порховский районный суд защитил права сироты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Удовлетворено исковое заявление гражданки Бойковой к администрации Порховского муниципального округа об обязании предоставить для проживания жилое помещение.

В конце мая 2023 года Бойкова, относящаяся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако местные власти не предоставили жилье, сославшись на его отсутствие и на очередность предоставления.

В целях защиты своих прав Бойкова обратилась в суд с исковым заявлением. Суд запросил документы, которые подтвердили право истца на предоставление от администрации Порховского муниципального округа жилого помещения по договору найма, как лицу, относящемуся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Суд удовлетворил требование, орган местного самоуправления обязан предоставить истцу жилое помещение для проживания.