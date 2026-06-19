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Выдачи льготной и рыночной ипотеки ВТБ сравнялись

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Продажи рыночной и льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня достигли паритета – по 7 млрд рублей. По оценке банка, во втором полугодии 2026 года баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе финансовой организации. Драйверы тренда – снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса.

Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий «семейной» программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля ВТБ ожидает, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно.

«Это не сезонный всплеск, а системная тенденция, которая формируется под влиянием двух факторов: последовательного снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса. Мы ожидаем, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно закрепится», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По прогнозу ВТБ, объем выдач ипотеки в России за январь-июнь достигнет 2,1 трлн рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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