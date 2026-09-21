Более половины опрошенных псковичей готовы перейти к новому работодателю, если он предложит льготную ипотеку

23% работающих псковичей однозначно, а 33% скорее готовы сменить место работы, если новый работодатель предложит им привлекательную программу льготной ипотеки или иной жилищной поддержки. При этом 61% из них согласны на снижение зарплаты ради помощи с жильем, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс Страхование по итогам опроса среди работающих псковичей.

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Согласно результатам опроса, чуть больше половины жителей Псковской области на данный момент проживают в квартире или доме, который находится полностью в их собственности, а 16% выплачивают за свое жилье ипотеку. Почти каждый третий респондент пока не приобрел собственную недвижимость, в частности, 18% арендуют жилплощадь, а 11% живут у родителей или родственников. Приобрести свое жилье для проживания им чаще всего мешает недостаточный уровень (68%) или нестабильность (21%) дохода, а также высокая стоимость жилья (47%), высокие ставки по ипотеке (35%) и трудности с поиском подходящего объекта недвижимости (4%).

Интересно, что 12% респондентов считают программы жилищной поддержки ключевым преимуществом работодателя на рынке труда, 15% назвали это важным, но не главным критерием, а каждый пятый считает программу приятным дополнением к остальным условиям.

Участникам опроса также предложили выбрать меры жилищной поддержки от работодателя, которые им хотелось бы получить. Самым желанным форматом оказалась корпоративная ипотека по сниженной ставке — ее выбрал почти каждый четвертый опрошенный. Среди других востребованных мер — помощь с оплатой аренды жилья (19%), полная или частичная компенсация процентов по ипотеке, единовременная выплата на покупку квартиры, предоставление корпоративного жилья, а также компенсация платежей по ипотеке (по 16%).

Свыше половины (56%) опрошенных сообщили, что готовы сменить работодателя ради программы помощи с жильем. Из них 61% готовы пожертвовать частью своей ежемесячной зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе. В частности, 29% согласны получать в месяц до 5% меньше, каждый пятый — на 6–10% меньше, а каждый десятый готов отказаться от 11–20% зарплаты. 23% хотели бы после смены рабочего места получить жилищную поддержку сразу — с первого рабочего дня, 24% готовы подождать окончания испытательного срока, а 11% — до шести месяцев. Только 13% согласились ждать возможности вступить в программу поддержки более полугода.