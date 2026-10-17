Псковская семейная пара рассказала, почему выбрала квартиру в ЖК «Семь сезонов»

Супруги Игорь и Полина Холодович, которые приобрели квартиру в жилом комплексе «Семь сезонов» на Рижском проспекте, приняли участие в экскурсии «День новостроек с ПЛН» 17 октября. Во время поездки они посетили пять жилых комплексов ведущего застройщика Псковской области «ЛУГ-Девелопмент» и смогли сравнить их планировки, расположение и инфраструктуру.
По словам Игоря и Полины, экскурсия оказалась полезной, несмотря на то что они уже определились с покупкой жилья. Супруги хотели познакомиться с другими новостройками и узнать, какие варианты могут рассмотреть в будущем.
Супруги выбрали квартиру в ЖК «Семь сезонов» в первую очередь из-за транспортной доступности и расположения комплекса. Рядом находятся гипермаркет «Лента» и магазин «Лемана ПРО» (ранее «Леруа Мерлен»), которые, по словам пары, будут полезны им в дальнейшем. Также супруги отметили возможность прохода в подъезды как со стороны парковки, так и со стороны детской площадки.
По словам Игоря и Полины, при выборе квартиры они заметили и некоторые недостатки, однако покупку уже совершили и теперь рады, что у них есть собственное жильё.
В рамках проекта «День новостроек с ПЛН» участники посетили ЖК «Семь сезонов» на Рижском проспекте, ЖК «Панорама» на улице Пражской, ЖК «Семейный» на улице Досягаева, ЖК «Новая фамилия» на улице Инженерной и ЖК «Смарт-квартал» на улице Юности.