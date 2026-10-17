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Псковская семейная пара рассказала, почему выбрала квартиру в ЖК «Семь сезонов»

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Супруги Игорь и Полина Холодович, которые приобрели квартиру в жилом комплексе «Семь сезонов» на Рижском проспекте, приняли участие в экскурсии «День новостроек с ПЛН» 17 октября. Во время поездки они посетили пять жилых комплексов ведущего  застройщика Псковской области «ЛУГ-Девелопмент» и смогли сравнить их планировки, расположение и инфраструктуру.

По словам Игоря и Полины, экскурсия оказалась полезной, несмотря на то что они уже определились с покупкой жилья. Супруги хотели познакомиться с другими новостройками и узнать, какие варианты могут рассмотреть в будущем.

«Для нас эта экскурсия была познавательной: можно узнать много нового о других новостройках, сделать для себя определённые выводы. Полученная информация пригодится в будущем, если через какое-то время мы решим выбрать другой вариант жилья. В целом было интересно посмотреть и на наш ЖК, и на другие», — рассказали Игорь и Полина Холодович.

Супруги выбрали квартиру в ЖК «Семь сезонов» в первую очередь из-за транспортной доступности и расположения комплекса. Рядом находятся гипермаркет «Лента» и магазин «Лемана ПРО» (ранее «Леруа Мерлен»), которые, по словам пары, будут полезны им в дальнейшем. Также супруги отметили возможность прохода в подъезды как со стороны парковки, так и со стороны детской площадки.

«Конечно, ЖК «Семь сезонов» нам понравился больше всего. Но и последний комплекс, который мы посмотрели, «Смарт-квартал» на улице Юности, тоже заинтересовал нас планировками. Теперь мы лучше понимаем, что будем выбирать в дальнейшем. Экскурсию нам посоветовали родственники, и мы не пожалели, что приехали: ещё больше расширили свой кругозор», — поделились супруги.

По словам Игоря и Полины, при выборе квартиры они заметили и некоторые недостатки, однако покупку уже совершили и теперь рады, что у них есть собственное жильё.

В рамках проекта «День новостроек с ПЛН» участники посетили ЖК «Семь сезонов» на Рижском проспекте, ЖК «Панорама» на улице Пражской, ЖК «Семейный» на улице Досягаева, ЖК «Новая фамилия» на улице Инженерной и ЖК «Смарт-квартал» на улице Юности.

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