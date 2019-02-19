Политика

Предварительное голосование «Единой России» по довыборам в Великолукскую гордуму пройдет 3 марта

Предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» в депутаты Великолукской городской Думы по округу №14 состоится 3 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на выдвижение от «Единой России» претендуют семь человек: финансовый директор ООО «Инавто» Александр Емельянов, директор средней школы №13 Елена Чернозубова, директор ООО «СМУ-278» Сергей Дымов и водитель ОАО «Великолукский мясокомбинат» Александр Выса, корреспондент Великолукской телерадиокомпании Ксения Фадеева, специалист по работе с молодежью Управления образования администрации города Павел Аринцев, заместитель генерального директора по производству Великолукского механического завода Михаил Кузнецов.

«Для нас очень важно наиболее качественно определить кандидата, которого мы будем выдвигать на предстоящих выборах. Мы неоднократно применяли процедуру предварительного голосования и считаем, что это единственный способ для того, чтобы не кулуарно руководящие органы Партии определяли кандидатов, а учитывалось мнение граждан», - отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Он пригласил избирателей принять участие в предварительном голосовании по довыборам Великолукскую гордуму. «Приходите, помогите нам сделать выбор. Надеюсь на то, что количество участников будет достаточным и, исходя из этого, можно будет отдать предпочтение наиболее достойному кандидату», - отметил Котов.

Добавим, что голосование будет проводиться в воскресенье, 3 марта, с 8:00 до 20.00. Принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

Проголосовать можно за любое количество кандидатов, включенных в список.

Счетный участок сформирован на базе избирательного участка №132 по адресу: Великие Луки, улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа №12).