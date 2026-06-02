Взаимодействие органов публичной власти обсудили сенаторы, региональные депутаты и эксперты

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в режиме онлайн принял участие в работе научно-практической конференции «Дни субъектов Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ как значимый фактор укрепления системы публичной власти и обеспечения устойчивого развития страны и её регионов», сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области.

Мероприятие прошло с участием сенаторов, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, Российской академии наук, научных и образовательных организаций, а также экспертного сообщества.

«Дни субъектов РФ – это действительно эффективный инструмент, который позволяет регионам не просто заявить о своих проблемах, а совместно с сенаторами и профильными министрами правительства РФ найти оптимальные варианты их решения», – подчеркнул Алексей Севастьянов, дав высокую оценку такому формату взаимодействия органов публичной власти всех уровней.

Парламентарий напомнил, что делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем Собрания Александром Котовым посетила Совет Федерации в мае 2024 года. В верхней палате парламента обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и обеспечения сбалансированности его бюджета. Результатом встречи с сенаторами и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко стала дополнительная поддержка Псковской области на федеральном уровне.

В ходе научно-практической конференции был сформулирован ряд рекомендаций по повышению эффективности и результативности проведения Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации.