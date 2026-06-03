Александр Котов объяснил, почему опытные депутаты не стали участвовать в праймериз ЕР

Ряду депутатов, включая нескольких вице-спикеров Законодательного Собрания Псковской области, стоило принять участие в процедуре предварительного партийного голосования «Единой России», даже если им что-то посоветовали «старшие товарищи». Такое мнение председатель регионального парламента Александр Котов высказал в эфире радио «ПЛН FM».

«Они не пролетели, а просто не стали участвовать в процедуре предварительного партийного голосования. И это означает автоматически, что они не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов от "Единой России". Такие правила у нас существуют. На основании чего они приняли такое решение, лучше всего спросить у них, но я считаю, что им надо было участвовать, вне того, даже если им что-то посоветовали "старшие товарищи". Они вполне могли рассчитывать на высокий результат», — отметил парламентарий.

Александр Котов добавил, что у депутатов было два равнозначных варианта: зарегистрироваться для участия на предварительное голосование по одномандатному округу или в составе региональной группы.

«Я считаю, что и одно, и другое — это в общем-то достаточно равнозначные вещи. Единственное, в составе региональной группы нужно более активно агитировать за партию, а по одномандатному округу — за себя, как за личность», — пояснил гость студии.

Отвечая на вопрос ведущего о том, является ли происходящее трендом на последовательную ротацию региональных элит и вытеснение ресурсных политиков, связанных с предыдущими губернаторами, Александр Котов категорически отверг это предположение.

«Давайте на примерах: я связан с пятью предыдущими губернаторами, но пока меня отсюда (из Законодательного Собрания - ред.) никто не выпроводил. Второй пример — мой заместитель Игорь Дитрих и глава комитета Алексей Севастьянов, они обоснованно победили в партийном голосовании и примут участие в выборах. Они же тоже связаны с определенными элитами и губернаторами, но их никто не убирает», — заметил парламентарий.

Депутат добавил, что такие решения можно интерпретировать по-разному. Однако он остается сторонником того, что в подборе кандидатов важно учитывать возможность работы депутата в законодательном органе.

«Наша основная задача — работать над законопроектами, которые важны для людей. Если по этому принципу формировать законодательный орган, то он будет гораздо более работоспособным. Большое значение имеет политическая составляющая, приходится учитывать различные факторы, но это неизбежно. Это предвыборная борьба, здесь надо учитывать все», — подчеркнул Александр Котов.

Что касается опасений в пользу существенной ротации депутатского корпуса, потери профессионального состава и компетентности Собрания, парламентарий согласился, что это представит определенные трудности. Однако решение имеется.

«Если бы состав Собрания обновился на одну треть, было бы значительно проще. Поскольку ротация будет значительной, на первоначальном этапе придется пройти определенную подготовку вновь избранным депутатам, но я рассчитываю, что основной костяк будет из числа тех, которые имеют огромный опыт работы. Соответственно, вокруг этого ядра будет строиться основная работа нашего законодательного органа. Важное значение имеет обучение. На первоначальном этапе можно будет сделать несколько обучающих семинаров, какую-то практическую часть работы рассказать. Это займет определенное время, но ничего страшного здесь не будет, если правильно эту работу провести», — резюмировал спикер Заксобрания.

Напомним, партия традиционно проводит предварительное голосование для последующего выдвижения кандидатов на выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. В этом году электронное предварительное голосование «Единой России» прошло 25-31 мая. Определены 13 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области в региональных группах и 13 - в одномандатных округах.