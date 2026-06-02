У матросов нет вопросов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! Ну что, знаете последние новости? Совсем скоро, где-то в сентябре, край с октября, зарплаты у нас могут поднять вдвое, на столько же вырастут пенсии, при этом ипотека и отдых на югах станут доступными для всех, жизнь - безопасной, пенсионный возраст - прежним, интернет - бесперебойным, блокировать мессенджеры перестанут, запрещать - запретят, цены и тарифы должны как минимум остаться на прежнем уровне, а вот рождаемость попрет вверх.

- Ну чего ты свистишь? (из фильма «Джентльмены удачи»).

Не верите - думаете, не с дуба ли я рухнул? Между тем, всё это - проекты и прожекты, которые сейчас вроде как на полном серьезе обсуждают в разных партиях на этапе формирования программ на сентябрьские парламентские выборы. А до официального старта кампании осталось всего ничего, и градус активности повышается.

Вот и на минувшей неделе сразу из нескольких политобъединений на федеральном уровне приходили новости в таком ключе: всем! всё! всегда! Впереди тут эсеры, но и другие стараются не отставать. В былые времена и отчеты глав регионов перед стартом избирательных кампаний тоже было принято рассматривать через призму грядущих выборов. Депутаты, перед которыми, собственно, губернаторы и отчитываются, использовали возможность, чтобы где-то покритиковать власть, где-то задать ей неудобные вопросы, где-то прорекламировать себя и свою партию. Мы в Псковской области это наблюдали неоднократно, когда оппозиционеры, бывало, называли команду губернатора Андрея Турчака «могильщиками региона», объявляли о движении сопротивления, устраивали демарши, бросали в лицо обидные слова.

- Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу (из фильма «Мимино»).

А потом оппозиция получала ответку - вроде губернаторских заявлений: «С политическими проститутками переговоры не ведем». Или не очень тонкого троллинга: «Как говорят у ВАС, в Одессе». Ну вы помните. Однако те времена остались позади, политический климат изменился, новая реальность успела уже несколько раз обновиться.

Что в очередной раз продемонстрировал отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на сессии регионального парламента в минувший четверг. Как мы и предполагали неделю назад, сам доклад был достаточно традиционный - содержательный, разбитый на тематические блоки, выполненный по законам жанра: в духе, всё правильно сделали и, несмотря на непростое время развиваемся. Короче, работаем!

А вот дальше… Каждый депутат по отдельности и все вместе хором исполнили, скажем так, песню без слов.

- У матросов нет вопросов, у матросов нет вопросов (из одноименного фильма).

Нет, ну какие-то исключения, конечно, были - например, депутат от псковского «Яблока» Артур Гайдук задал вопрос, немного странный, из разряда «Ганг (вернее, Ловать), твои воды замутились», но все-таки хоть что-то спросил. Да и другие депутаты, как следует из комментариев, задавали свои вопросы, правда, не публично, а на предшествовавших сессии встречах партийных фракций с главой области. И вот там-то они получили ответы.

Например, депутат от ЛДПР Антон Минаков - про обеспечение безопасности и отсутствие мобильного интернета при угрозе беспилотников. Говорит, «получил исчерпывающий ответ, и мне стало понятно, почему при заглушенном интернете беспилотники все равно прилетают на Псковскую землю». Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко поведал, что коммунисты тоже свои вопросы задавали, поэтому-то и не стали выступать на сессии. Но сути дела это не меняет: отчеты губернатора теперь проходят совсем по-другому. Торжественно, пафосно, это теперь такая мега-церемония одобрения всеми выступления и работы команды губернатора; в широком смысле - команды, от чиновников до депутатов. А им - идти на выборы.

И в этом отношении минувшая неделя тоже была важной: «Единая Россия» проводила электронное предварительное голосование по определению кандидатов. Неожиданности тут закончились на этапе выдвижения, когда единороссы смешали все карты - и мы на ПЛН подробно написали об этом в статье «Предвыборный пасьянс», разложили всех тузов, королей, дам и валетов в этой депутатско-кандидатской колоде. Если вдруг не читали - посмотрите статью: собственно, там еще до окончания праймериз мы обозначили расклад, показали, у кого козыри на руках.

По итогам предварительного голосования всё так и вышло - никаких неожиданностей. Победу на праймериз в Госдуму одержали действующий парламентарий Александр Козловский (по одномандатному псковскому округу) и депутат Псковской гордумы Антон Мороз (по партийному списку). Отмечу, что действующий депутат Госдумы от Псковской области Александр Борисов, избранный пять лет назад в составе партийной группы, занял первое место на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на парламентские выборы в Республике Марий Эл.

В части потенциальных кандидатов на выборы в Законодательное Собрание - тоже без сенсаций. Пятерка лидеров списка будет выглядеть так: губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер Заксобрания Псковской области Александр Котов, члены Совета Федерации Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин. Полные результаты ПГ вы без труда найдете на сайте ПЛН в разделе «Политика».

Теперь победителям предварительного голосования - уже прямая дорога на выборы, но, как мы писали в той самой статье, вряд ли в этот раз партия власти соберет «фулл хаус», как ей удалось это сделать пять лет назад. Напомню, в 2021-м «Единая Россия» мало того, что получила солидный процент голосов за партию, так еще и во всех 13 одномандатных избирательных округах выиграли ее кандидаты. Это обеспечило рекордное представительство «медведей» в Собрании нынешнего созыва и их полное доминирование над представителями парламентского меньшинства.

- Командовать парадом буду я (из фильма «12 стульев»).

Сейчас вопрос в том, удастся ли оппозиции отбить хотя бы одну ставку в одномандатных округах. Теоретически такой шанс у них есть, так как, во-первых, среди кандидатов от ЕР будет много новичков, у которых нет ни большого опыта участия в выборах, ни высокой известности в округах. Во-вторых, социально-экономическое положение в стране достаточно сложное, что признают даже первые лица государства. К тому же общественные настроения за последнее время заметно изменились, причиной чему и накопившаяся усталость людей, и рост тревожности, и непрекращающаяся турбулентность, и многое другое. И партийные рейтинги тоже об этом свидетельствуют. «Единая Россия» хоть несколько и отыграла в мае предыдущее падение, но, по данным ВЦИОМ, снова продемонстрировала нисходящий тренд - ее рейтинг сейчас менее 33 процентов, а задача на выборы, напомню, набрать больше пятидесяти. Рейтинги оппозиционных партий колеблются, они продолжают меняться местами. На вторую позицию вернулись «Новые люди» (11 с половиной процентов).

И тут мы отмечаем, помимо прочего, что псковское региональное отделение этой партии во главе с Игорем Романовым стало активнее, больше проявляет себя в публичной плоскости, не говоря уже о том, что число партийцев в области выросло. Третье место занимает КПРФ - 10,9%, на федеральном уровне коммунисты уже представили проект предвыборной программы, ну а псковские зюгановцы готовятся к июньской предвыборной конференции.

Четвертое место у ЛДПР - 8,5%, в Псковской области наблюдаем некоторое затишье - по крайней мере мероприятий, сопоставимых с мартовским форумом в «Простории» или празднованием 80-летия Владимира Жириновского, сейчас не происходит. Пятерку партий, которые по данным ВЦИОМ, могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах, замыкает «Справедливая Россия» - 5,7%. Не так и много, конечно, но повод для оптимизма у мироновцев есть, а у псковских эсеров еще и другая радость.

Как следует из релиза на их сайте, региональное отделение СР вошло в число двенадцати лучших в общероссийском партийном соревновании по итогам проведения политшколы, а новый руководитель псковского реготделения Наталья Тудакова и ряд ее коллег даже вошли в число победителей этого партпроекта. На этом сегодня поставим точку.

Мы продолжим внимательно наблюдать за событиями политической жизни. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, областных отделений КПРФ, «Новых людей», «Справедливой России»