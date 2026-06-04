КОИБы больше не будут использовать на выборах в Псковской области

Комплексы обработки избирательных бюллетеней-2010 с 27 мая 2026 года выведены из эксплуатации, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на совещании с региональными отделениями политических партий 4 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В единый день голосования-2026 в Пскове и в Острове на УИК будут использоваться стационарные ящики для голосования. Подсчёт голосов будет осуществляться с применением технологии изготовления протокола участковой комиссии с QR-кодом.

«КОИБы списаны, так как срок их использования вышел далеко за пределы их эксплуатации», - сказал Игорь Сопов.

В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Порядка 494 575 человек смогут принять участие в сентябрьских выборах в Псковской области.