Почти 495 тысяч человек смогут проголосовать на выборах в Псковской области 

Порядка 494 575 человек смогут принять участие в сентябрьских выборах в Псковской области, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на встрече с представителями политических партий 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Подготовку и проведение выборов осуществляет 26 территориальных избирательных комиссий, 13 окружных комиссий, 567 участковых избирательных комиссий, 5 331 член комиссий.

Игорь Сопов отметил, что данные цифры могут корректироваться ближе к выборам.

В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области.