Почти 495 тысяч человек смогут проголосовать на выборах в Псковской области 

Порядка 494 575 человек смогут принять участие в сентябрьских выборах в Псковской области, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на встрече с представителями политических партий 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Подготовку и проведение выборов осуществляет 26 территориальных избирательных комиссий, 13 окружных комиссий, 567 участковых избирательных комиссий, 5 331 член комиссий.
Игорь Сопов отметил, что данные цифры могут корректироваться ближе к выборам.
В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области.
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