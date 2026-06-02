 
Политика

Первый этап конференции Псковского реготделения «Единой России» пройдет 17 июня

0

Первый этап конференции Псковского регионального отделения «Единой России» пройдет 17 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении партии.

Фотографии: Псковское региональное отделение «Единой России»

Сегодня на заседании президиума регионального политического совета реготделения ЕР были приняты стратегические решения, определяющие ход избирательной кампании 2026 года. Мероприятие прошло под председательством секретаря регионального отделения  партии, депутата Госдумы Александра Козловского.

Открывая заседание, Александр Козловский подчеркнул важное значение принятых решений: «Избирательный цикл вступает в ключевую фазу, и от наших решений напрямую зависит успех "Единой России" на предстоящих выборах. Наша задача выстроить прозрачную, синхронизированную работу от первичных ячеек до регионального уровня. Каждый этап должен быть реализован в установленные сроки с максимальным вниманием к деталям и требованиям избирательного законодательства».

По мнению Александра Козловского, завершение формирования партийного списка по итогам предварительного голосования — это не только технический этап, но и важный сигнал об открытости партии к диалогу с избирателями.

 

Центральным вопросом повестки стало утверждение кандидатов, претендующих на вхождение в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты регионального парламента. По итогам голосования президиумом принято решение о том, что список кандидатов на выборах Заксобрания Псковской области возглавят губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин.

Также утверждена повестка конференции Псковского регионального отделения «Единой России», первый этап которой пройдет 17 июня. Площадкой мероприятия определён город Псков.

Партийцы отмечают, что чёткая организация внутрипартийных процедур и соблюдение уставных норм станут важным фактором легитимности будущих решений и доверия избирателей к партийному списку.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026