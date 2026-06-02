Первый этап конференции Псковского реготделения «Единой России» пройдет 17 июня

Первый этап конференции Псковского регионального отделения «Единой России» пройдет 17 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении партии.

Сегодня на заседании президиума регионального политического совета реготделения ЕР были приняты стратегические решения, определяющие ход избирательной кампании 2026 года. Мероприятие прошло под председательством секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского.

Открывая заседание, Александр Козловский подчеркнул важное значение принятых решений: «Избирательный цикл вступает в ключевую фазу, и от наших решений напрямую зависит успех "Единой России" на предстоящих выборах. Наша задача выстроить прозрачную, синхронизированную работу от первичных ячеек до регионального уровня. Каждый этап должен быть реализован в установленные сроки с максимальным вниманием к деталям и требованиям избирательного законодательства».

По мнению Александра Козловского, завершение формирования партийного списка по итогам предварительного голосования — это не только технический этап, но и важный сигнал об открытости партии к диалогу с избирателями.

Центральным вопросом повестки стало утверждение кандидатов, претендующих на вхождение в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты регионального парламента. По итогам голосования президиумом принято решение о том, что список кандидатов на выборах Заксобрания Псковской области возглавят губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин.

Также утверждена повестка конференции Псковского регионального отделения «Единой России», первый этап которой пройдет 17 июня. Площадкой мероприятия определён город Псков.

Партийцы отмечают, что чёткая организация внутрипартийных процедур и соблюдение уставных норм станут важным фактором легитимности будущих решений и доверия избирателей к партийному списку.