Политика

Юрий Сорокин: Самая первая задача - улучшить взаимодействие с органами исполнительной власти региона и МСУ

Самая первая задача - улучшить взаимодействие с органами исполнительной власти региона и местного самоуправления, заявил вице-спикер областного Собрания депутатов, заместитель секретаря псковского отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин, комментируя свое назначение на должность руководителя региональной общественной приемной председателя партии.

«Нельзя прикрываться тем, что есть установленный срок на решение вопросов, с которыми приходят к нам граждане. Чаще всего поступают обращения, касающиеся сферы ЖКХ, социального обеспечения, жилья. И мы можем помочь людям в решении их проблем быстрее, чем за месяц. Нам необходимо наладить максимально эффективную работу партийной приемной», - сказал Сорокин.

Напомним, 21 марта решением президиума Генсовета «Единой России» Юрий Сорокин назначен руководителем региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

На посту руководителя региональной приемной партии в Пскове Юрий Сорокин сменил заместителя председателя областного Собрания Бориса Полозова, который занимал эту должность с 2013 года. До него в разные годы приемную «Единой России» возглавляли олимпийский чемпион Михаил Иванов, ныне сенатор от Псковской области Елена Бибикова и Дмитрий Хритоненков, в настоящее являющийся председателем регионального координационного совета сторонников партии.