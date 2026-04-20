«Дневной дозор»: Праймериз – профанация или эффективная модель отбора кандидатов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Процедура предварительного внутрипартийного голосования – профанация или эффективная модель отбора кандидатов на выборы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Вот уже 15 лет партия «Единая Россия» проводит процедуру предварительного голосования с целью выявления лучших из лучших, которые потом будут представлять партию на тех или иных выборах. Сама идея не нова — она была заимствована у Запада. В Соединенных Штатах Америки на протяжении столетий проходят предварительные внутрипартийные выборы. У нас же эта идея трансформировалась и по сути превратилась в пиар-мероприятие и ритуальное действие: большинство кандидатов заранее согласованы с руководством регионального отделения партии, с управлением внутренней политики и на федеральном уровне. Хотя справедливости ради напомним, что в первые годы внедрения предварительного голосования «Единой России» была реальная борьба, а в Пскове, бывало, побеждали даже независимые кандидаты.

Но это было лет десять назад. Сейчас предварительное голосование, по сути, представляет собой процедуру формального согласования. При этом единороссы ее ярко раскручивают, поскольку это первая часть избирательной кампании. Другие партии относятся к механизму предварительного голосования по-разному. Одни не спешат перенимать опыт единороссов, а другие пытаются проводить свои процедуры. Так, у коммунистов свои «а-ля праймериз», правда, безальтернативные. Есть подобное предварительное голосование и у «Яблока». А вот ЛДПР в такие игрушки не играет: как решит партийное руководство, так и будет — одним словом, политический централизм.

В общественно-политических кругах у процедуры праймериз есть как сторонники, так и противники. Одни считают, что она является показателем стабильности системы власти и политических процессов, позволяя отсеивать недостойных еще на начальном этапе избирательной кампании. Критики, ясное дело, утверждают, что это сплошная профанация: никакой реальной конкуренции между претендентами на депутатский «трон» нет - все заранее спланировано и согласовано. А что по поводу механизма праймериз думают лидеры региональных отделений партий и политические эксперты? Что это — профанация или эффективная модель отбора кандидатов на выборы? Об этом и не только — в программе «Дневной дозор».

«Единая Россия» — первая, но уже не единственная партия в России, которая определяет своих кандидатов на те или иные выборы через процедуру предварительного голосования. В этом году регистрация кандидатов для участия в праймериз к предстоящим выборам в Госдуму и в Законодательные Собрания регионов (в том числе Псковской области) стартовала 11 марта. Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, а непосредственно голосование состоится с 25 по 31 мая. Предварительное голосование «Единой России пройдет исключительно в электронном формате — избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги». Кроме того, в этом году кандидаты не смогут выдвигаться одновременно и по списку, и по одномандатному округу.

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский перечислил преимущества механизма праймериз. Одно из них — это демократичные правила участия: решение о выдвижении того или иного кандидата принимают непосредственно жители Псковской области. Еще один важный момент - уже сейчас заявившиеся участники предварительного голосования проводят встречи с избирателями и фиксируют проблемные вопросы и предложения, которые потом лягут в основу Народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы. Также Александр Козловский опроверг расхожее мнение, что предварительное голосование — это лишь видимость внутрипартийной конкуренции и своего рода «договорнячок», в котором участвует и исполнительная власть.

«Мы встречаемся, общаемся между собой внутри партии и, конечно, заручаемся поддержкой друг друга, корректируем наши действия. Потому что наша работа коллективная и, конечно, она проходит внутри партии. Но это не значит, что после совещания у нас все кандидаты определены. Любой гражданин, сторонник партии или однопартиец сможет заявиться на предварительное голосование. Я думаю, что ближе к окончанию подачи документов мы увидим новые лица. У нас так каждый год. Псковское областное Собрание и Государственная Дума работают в унисон с исполнительной властью. И мы не можем игнорировать мнение друг друга. Хотя каких-то прямых согласований у нас нет, мы всегда работаем вместе и понимаем, что это совместная работа. И даже если депутаты не от партии «Единая Россия», они все равно пересекаются с губернатором, с работниками правительства. Эта работа постоянно идет».

«Единая Россия» — огромная структура с самым большим числом членов партии, соответственно, кандидатов от нее в разы больше, чем от других политических сил. Поэтому применение механизма предварительного голосования в данном контексте оправдано, отмечает лидер псковских либерал-демократов, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. А насколько этот механизм честен, он сказать затрудняется, поскольку, как говорится, «со свечкой рядом не стоял». Также Антон Минаков рассказал, как кандидатов на выборы отбирает ЛДПР.

«В ЛДПР мы выдвигаем кандидатов конференцией, предварительных кандидатов выбирают члены партии, которые находятся на местах. Но это не проходит в формате предварительного голосования, как у «Единой России». Насколько честно они проходят, мне достаточно сложно судить. Я ни разу в праймериз от «Единой России» не участвовал и даже на них не присутствовал. Здесь я не возьмусь судить, насколько объективно ведется подсчет голосов или насколько равные возможности есть у всех желающих выдвинуть свои кандидатуры. «Единая Россия» является правящей партией с подавляющим числом голосов, как в Государственной Думе, так и в региональных парламентах. Это огромное количество депутатов. А сколько кандидатов на эти места метят, мы можем только представить. Это, наверное, тысячи людей. Поэтому партии просто необходимо совершать предварительный отбор голосов для того, чтобы определяться в этом огромном количестве, кого именно выдвигать на выборы. Возможно, это также создает красивую видимость честного выбора перед избирателями. У них складывается какая-то положительная картинка».

Между тем лидер псковских справедливороссов, депутат областного Собрания Наталья Тудакова не в восторге от подходов «Единой России» к проведению праймериз, поскольку видит там явные симптомы псевдодемократии, имитации и манипуляции народными массами.

«Партия «Единая Россия» проводит процедуру предварительного отбора в псевдодемократическом формате, который по сути является лишь имитацией и носит исключительно политтехнологический характер. Пиар и создание иллюзий близости к народу в условиях отсутствия реальных достижений. Несмотря на использование модного термина праймериз, позаимствованного из американской практики, результаты этого голосования не являются обязательными. Окончательное решение о составе списков все равно принимаются в других закрытых инстанциях. И в условиях социально-экономических трудностей, таких как рост цен и падение доходов, подобные акции воспринимаются как манипуляции в общественном сознании. В отличие от этого подхода «Справедливая Россия» намерена использовать для выдвижения кандидата традиционную схему, опираясь на реальные заслуги наших однопартийцев и сторонников, на мнение местных отделений. В этом формате мы свой партийный список и формируем».

Коммунисты в этом году для отбора кандидатов на выборы в Госдуму впервые используют проект «Народный кандидат», в рамках которого за каждого из 225 потенциальных выдвиженцев сможет проголосовать любой желающий. По сути, это то же предварительное голосование, и профанации в этом нет, считает первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

Не является противником процедуры предварительного голосования и «Яблоко» — мало того, отмечает заместитель председателя регионального отделения партии Яна Иванова, такой формат определения кандидатов предусмотрен в уставе, и у псковских яблочников был опыт его использования. В то же время, по ее словам, либералы не пытаются использовать этот механизм везде и всюду, так как у него есть свои минусы, которые снижают роль праймериз и вносят в него элемент профанации.

«Что важно в организации праймериз? Несколько вещей. Первое – вопрос о лидерстве. Решается ли на них вопрос о том, кто будет возглавлять список? Если да, то это придает им статус. Если нет, и вы изначально раздали главные места статусным чиновникам или партийцам, а спор идет о том, кто займет десятое место в списке, то роль сразу снижается. Второе – важно понимать, насколько эти люди самостоятельно и осознанно принимают решения на праймериз. И третье – честно ли подсчитаны голоса. Я не буду оценивать «Единую Россию» по этим критериям, это другая политическая сила и я не знаю нюансов организации работы у них. Могу сказать в общем, что сама по себе процедура праймериз не панацея. В США почти все кандидаты проходят через нее, но те, кто следит за политикой штатов, могут увидеть, что часто на них побеждает не самый мудрый и дальновидный, а самый кричащий и заметный. Особенно эта проблема стала заметна на фоне развития социальных сетей, когда внимание людей концентрируется на ярком, а не на работоспособном. Псковское «Яблоко» определяет своих кандидатов на выборах в ходе широкой внутрипартийной дискуссии. В случае возникновения конкурентной ситуации, когда на одно место претендуют сразу несколько человек, мы используем элементы праймериз для определения сильнейшего, в которых участвуют члены и официальные сторонники партии».

Между тем глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков считает, что если уж и называть предварительное голосование профанацией, то никак уж не в отношении «Единой России». Чего не скажешь о других партиях, которые эту модель в том или ином виде пытаются использовать. Вот там-то как раз профанация и хайп.

«Некоторые партии пытались ввести такую же модель у себя. Пока она нигде не закрепилась и это больше похоже на какой-то хайп. Это делала «Справедливая Россия» на одних выборах, но это продлилось недолго. Сейчас то же самое пытается сделать КПРФ, но у них, условно, будут кандидаты, которые уже изначально назначены. Это достаточно условные праймериз, то есть реального голосования нет. Единственная партия, которая может сказать, что это работает эффективно, – это «Единая Россия». Тут на самом деле интересно посмотреть за тем, как идет голосование, и избиратели выбирают конкретных людей из партии. Здесь есть конкуренция. Это важно, потому что избиратель не просто ткнет «пальцем в небо», а сделает выбор в пользу конкретного кандидата».

Политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко многие годы внимательно следит за тем, как перед каждыми выборами в Псковской области проходит предварительное голосование. Журналист написал на эту тему множество статей и дал немало комментариев, при этом он не относит себя ни к тем, кто взахлеб нахваливает «самую демократичную и открытую процедуру», ни к тем, кто, наоборот, считает ее профанацией и бессмысленной затеей. И вот почему.

«За последние лет пятнадцать я, думаю, раз сто, если не больше высказывался на тему предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы, в том числе говорил об этом в эфире ПЛН FM. Поэтому трудно не повториться и сказать что-то новое. Но я постараюсь. Во-первых: молодцы — коммунисты. Почему? Потому что наконец-то запускают свои праймериз под названием «Народный кандидат». Да, там есть вопросы по организации голосования, с самого начала звучат иронические комментарии по поводу безальтернативности кандидатов-одномандатников, но, во-первых, пока рано делать какие-то однозначные выводы — надо посмотреть, что из всего этого выйдет (как говорится, а вдруг), а во-вторых — лучше поздно чем никогда. Это я к тому, что партии, за исключением «Единой России», не проводили же предварительного голосования на системной основе. А делать это безусловно надо — причем, всем не мешало бы. Что касается единороссовской практики — то, разумеется, можно как угодно относиться к тому, как в последние годы проходит эта процедура, что заранее известно, кто там победит, кто согласован в высоких властных кабинетах и так далее. Еще можно и Михаила Зощенко вспомнить, писавшего: «что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком». Но я бы, говоря о предварительном голосовании, имел в виду и другое — не только отбор кандидатов. Запускаемая весной, аж за полгода до Единого дня голосования, процедура позволяет партии власти решать целый ряд других задач — начиная с того, что захватывается инициатива, формируется повестка (соответственно, оппозиционные партии должны догонять) и заканчивая тем, что в процессе консультаций на этом этапе разрешаются внутренние противоречия, а они, разумеется, бывают. Так что — да, конечно, хотелось бы больше непредсказуемости, реальной и более острой конкуренции, встреч с избирателями, дискуссионных площадок (а прежде всё это в какой-то степени было, и в Псковской области тоже), но, с другой стороны, процедура правильная, необходимая, и я бы рекомендовал всем партиям ее проводить. Но, думаю, устраивать отбор кандидатов в условиях реальной конкуренции, увы, мало кто из партий готов».

Как показывает время, механизм праймериз доказал свою эффективность, и сегодня, кроме единороссов, его в той или иной степени используют и другие партии — даже те, кто в самом начале критиковал процедуру предварительного голосования, называл ее «игрой в демократию» и утверждал, что на самом деле все, кто должен победить, определяются заранее. Опять же, праймериз не только помогает партиям определиться с кандидатами на выборы, но и (как заметил сегодня Илья Стрелков) создают ажиотаж в информационном поле — всегда же интересно узнать, кто куда выдвинулся. Сейчас в этом плане «жгут» псковские единороссы: среди заявляющихся на предварительное голосование много новых лиц и пока мало действующих депутатов. И еще непонятно, как поменяется ситуация к окончанию срока подачи заявок — к 30 апреля. Запасаемся попкорном.

Татьяна Иванова