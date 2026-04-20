«Дневной дозор»: Праймериз – профанация или эффективная модель отбора кандидатов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Процедура предварительного внутрипартийного голосования – профанация или эффективная модель отбора кандидатов на выборы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Вот уже 15 лет партия «Единая Россия» проводит процедуру предварительного голосования с целью выявления лучших из лучших, которые потом будут представлять партию на тех или иных выборах. Сама идея не нова — она была заимствована у Запада. В Соединенных Штатах Америки на протяжении столетий проходят предварительные внутрипартийные выборы. У нас же эта идея трансформировалась и по сути превратилась в пиар-мероприятие и ритуальное действие: большинство кандидатов заранее согласованы с руководством регионального отделения партии, с управлением внутренней политики и на федеральном уровне. Хотя справедливости ради напомним, что в первые годы внедрения предварительного голосования «Единой России» была реальная борьба, а в Пскове, бывало, побеждали даже независимые кандидаты.
Но это было лет десять назад. Сейчас предварительное голосование, по сути, представляет собой процедуру формального согласования. При этом единороссы ее ярко раскручивают, поскольку это первая часть избирательной кампании. Другие партии относятся к механизму предварительного голосования по-разному. Одни не спешат перенимать опыт единороссов, а другие пытаются проводить свои процедуры. Так, у коммунистов свои «а-ля праймериз», правда, безальтернативные. Есть подобное предварительное голосование и у «Яблока». А вот ЛДПР в такие игрушки не играет: как решит партийное руководство, так и будет — одним словом, политический централизм.
В общественно-политических кругах у процедуры праймериз есть как сторонники, так и противники. Одни считают, что она является показателем стабильности системы власти и политических процессов, позволяя отсеивать недостойных еще на начальном этапе избирательной кампании. Критики, ясное дело, утверждают, что это сплошная профанация: никакой реальной конкуренции между претендентами на депутатский «трон» нет - все заранее спланировано и согласовано. А что по поводу механизма праймериз думают лидеры региональных отделений партий и политические эксперты? Что это — профанация или эффективная модель отбора кандидатов на выборы? Об этом и не только — в программе «Дневной дозор».
«Единая Россия» — первая, но уже не единственная партия в России, которая определяет своих кандидатов на те или иные выборы через процедуру предварительного голосования. В этом году регистрация кандидатов для участия в праймериз к предстоящим выборам в Госдуму и в Законодательные Собрания регионов (в том числе Псковской области) стартовала 11 марта. Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, а непосредственно голосование состоится с 25 по 31 мая. Предварительное голосование «Единой России пройдет исключительно в электронном формате — избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги». Кроме того, в этом году кандидаты не смогут выдвигаться одновременно и по списку, и по одномандатному округу.
Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский перечислил преимущества механизма праймериз. Одно из них — это демократичные правила участия: решение о выдвижении того или иного кандидата принимают непосредственно жители Псковской области. Еще один важный момент - уже сейчас заявившиеся участники предварительного голосования проводят встречи с избирателями и фиксируют проблемные вопросы и предложения, которые потом лягут в основу Народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы. Также Александр Козловский опроверг расхожее мнение, что предварительное голосование — это лишь видимость внутрипартийной конкуренции и своего рода «договорнячок», в котором участвует и исполнительная власть.
«Единая Россия» — огромная структура с самым большим числом членов партии, соответственно, кандидатов от нее в разы больше, чем от других политических сил. Поэтому применение механизма предварительного голосования в данном контексте оправдано, отмечает лидер псковских либерал-демократов, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. А насколько этот механизм честен, он сказать затрудняется, поскольку, как говорится, «со свечкой рядом не стоял». Также Антон Минаков рассказал, как кандидатов на выборы отбирает ЛДПР.
Между тем лидер псковских справедливороссов, депутат областного Собрания Наталья Тудакова не в восторге от подходов «Единой России» к проведению праймериз, поскольку видит там явные симптомы псевдодемократии, имитации и манипуляции народными массами.
Коммунисты в этом году для отбора кандидатов на выборы в Госдуму впервые используют проект «Народный кандидат», в рамках которого за каждого из 225 потенциальных выдвиженцев сможет проголосовать любой желающий. По сути, это то же предварительное голосование, и профанации в этом нет, считает первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.
Не является противником процедуры предварительного голосования и «Яблоко» — мало того, отмечает заместитель председателя регионального отделения партии Яна Иванова, такой формат определения кандидатов предусмотрен в уставе, и у псковских яблочников был опыт его использования. В то же время, по ее словам, либералы не пытаются использовать этот механизм везде и всюду, так как у него есть свои минусы, которые снижают роль праймериз и вносят в него элемент профанации.
Между тем глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков считает, что если уж и называть предварительное голосование профанацией, то никак уж не в отношении «Единой России». Чего не скажешь о других партиях, которые эту модель в том или ином виде пытаются использовать. Вот там-то как раз профанация и хайп.
Политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко многие годы внимательно следит за тем, как перед каждыми выборами в Псковской области проходит предварительное голосование. Журналист написал на эту тему множество статей и дал немало комментариев, при этом он не относит себя ни к тем, кто взахлеб нахваливает «самую демократичную и открытую процедуру», ни к тем, кто, наоборот, считает ее профанацией и бессмысленной затеей. И вот почему.
Как показывает время, механизм праймериз доказал свою эффективность, и сегодня, кроме единороссов, его в той или иной степени используют и другие партии — даже те, кто в самом начале критиковал процедуру предварительного голосования, называл ее «игрой в демократию» и утверждал, что на самом деле все, кто должен победить, определяются заранее. Опять же, праймериз не только помогает партиям определиться с кандидатами на выборы, но и (как заметил сегодня Илья Стрелков) создают ажиотаж в информационном поле — всегда же интересно узнать, кто куда выдвинулся. Сейчас в этом плане «жгут» псковские единороссы: среди заявляющихся на предварительное голосование много новых лиц и пока мало действующих депутатов. И еще непонятно, как поменяется ситуация к окончанию срока подачи заявок — к 30 апреля. Запасаемся попкорном.
