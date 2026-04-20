«Все можно решить»: Антон Мороз о задачах, возлагаемых на «Единую Россию»

Население возлагает на партию «Единая Россия» конкретные задачи, которые можно решить. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы по округу №3, член партии «Единая Россия» Антон Мороз.

«Партия позволяет мне не просто работать в ее структуре, но дает возможность быть тем партийцем, который решает задачи, возлагаемые населением. А население возлагает конкретные решения, конкретные задачи, начиная от уборки территории, заканчивая поребриками, урнами, элементарными системами охраны. Это все можно решить, это все можно создавать. Результативная часть этой работы - это решения, которые мы в результате получаем благодаря тем посылам, которые жители нам готовят», – пояснил Антон Мороз.

Народная программа «Единой России» — это стратегический документ, сформированный на основе предложений граждан. Он направлен на повышение качества жизни, социальную поддержку, развитие инфраструктуры и экономики. Программа включает в себя различные инициативы по модернизации систем образования и здравоохранения, благоустройству территорий, а также меры поддержки семей и участников специальной военной операции.