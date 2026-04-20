Рейтингомер: суд над Ильиной, главврач без приставки и «Два капитана»

Салют! На календаре — понедельник, 20 апреля, и значит, пришло время мериться рейтингами. У кого из публичных персон он вырос, у кого скукожился — об этом в традиционном обзоре от Господина Рейтингомера.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Погнали!

-5 Наталья Ильина

Самую низкую отрицательную оценку -5 ставим экс-ректору Псковского госуниверситета Наталье Ильиной. Судебный процесс над фигуранткой уголовного дела о хищениях и превышении полномочий продолжается. На прошлой неделе в суде изучали переписку обвиняемой с подельником и другие доказательства вины, а также допрашивали мужа и сына, который помимо прочего подтвердил покупку бриллиантового кольца. Короче, сага продолжается — положение экс-ректора такое, что не позавидуешь.

-4 Богдан Васильев

Минус четыре получает руководитель строительной компании «Развитие» Богдан Васильев. По сообщениям масс-медиа, Себежская средняя школа потребовала от фирмы ни много ни мало 317,7 млн рублей за срыв строительства школы, которую должны были достроить еще в прошлом году, однако администрация учреждения разорвала контракт из-за срыва стройки. В ближайшее время дело начнут рассматривать в арбитражном суде.

-3 Вера Алексеева

Минус три отправляем в Гдов главе муниципального округа Вере Алексеевой. Суд взыскал с администрации муниципалитета более девяти с половиной миллионов рублей вреда, причиненного почвам. И не где-нибудь, а рядом с местом легендарного Ледового побоища: несанкционированная свалка образовалась в деревне Кобылье Городище. Эксперты установили превышение концентраций загрязняющих веществ в почве, а также наличие двух видов отходов 4 и 5 класса опасности.

-2 Юлия Федорова

Тем временем очередные уголовные дела возбуждены по факту дачи взятки преподавателю Великолукской сельхозакадемии. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой города Великие Луки на контроль. В этой неприятной ситуации вуз несет очевидные репутационные потери — как следствие, ставим минус два ректору академии Юлии Федоровой.

-1 Александр Сорокин

В продолжение разговора о педагогах — как сообщают медиа со ссылкой на министерство труда Псковской области, на начало апреля в регионе открыты вакансии аж для 766 сотрудников в сфере образования. Как победить огромный кадровый дефицит — задачка для министра образования Псковской области Александра Сорокина. С учетом тяжести этой проблемы ставим минус один.

0 Денис Цветков

Нейтральную оценку ноль заносим в дневник доктора Дениса Цветкова, приступившего к исполнению обязанностей руководителя Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. С одной стороны, фиксируем долгожданное появление в великолукском филиале начальника. С другой стороны — пока не спешим с однозначными выводами, плюсами или наоборот минусами пока. Будем наблюдать, как пойдет дело у врача-управленца с опытом работы в медучреждениях столицы и Подмосковья.

+1 Дмитрий Михайлов

Плюс один заслужил второй секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в региональном парламенте Дмитрий Михайлов. Он стал единственным кандидатом в Псковской области на безальтернативных праймериз КПРФ по отбору кандидатов в Госдуму. Внесение московским партийным руководством фамилии Михайлова в список участников проекта «Народный кандидат» свидетельствует о сохранении им позиций внутри КПРФ, несмотря на многочисленные косяки и критику оппонентов.

+2 Максим Борисюк

Плюс два получает Максим Борисюк, который по итогам прохождения кадрового конкурса занял должность главного врача Псковского клинического перинатального центра. Таким образом он избавился от приставки и. о. в занимаемой должности. Напомним, исполняющим обязанности главного врача доктор Борисюк был назначен в октябре прошлого года. А ранее он уже руководил работой Гдовской районной больницы и Псковской городской поликлиники.

+3 Сергей Самолетов

Строчкой выше, на плюс три, в нашем рейтинге расположился начальник управления Минюста по Псковской области Сергей Самолетов. На неделе он встретился с Михаилом Ведерниковым, и губернатор дал положительную оценку работе государственного юридического бюро, которое является подведомственным учреждением Минюста. Кроме того, на встрече подробно обсудили укрепление правовой системы региона.

+4 Дмитрий Месхиев

Плюс четыре заработал художественный руководитель — директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Положительной оценкой отмечаем премьеру спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина, события которого частично разворачиваются в родном для автора Пскове, изображенном под именем Энска. Яркая премьера стала главным событием в юбилейной программе: Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина исполнилось 120 лет.

+5 Александр Козловский

Плюс пять сегодня получает секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Псковские единороссы провели большой партийный форум с участием губернатора, представили отчет о работе за 5 лет и наметили контуры нового документа, с которым пойдут на сентябрьские выборы. Сейчас в региональном отделении партии продолжается предварительное голосование — на него заявились уже порядка 70 кандидатов, в том числе много новых лиц.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.