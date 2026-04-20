В Народную программу «Единой России» поступило более 240 тысяч предложений

«Единая Россия» завершила обработку предложений, поступивших в новую Народную программу. Их общее число превысило 240 тысяч. Итоги сбора были представлены на заседании экспертного совета, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что работа над новой Народной программой идет исходя из интересов избирателей и реальных возможностей экономики страны, сообщили в партии.

«Нужно и дальше в тесном взаимодействии с коллегами из правительства и, конечно, также с экспертным сообществом тщательно выверять каждую формулировку и цифру Народной программы. Я прошу всех к этому отнестись максимально внимательно», — заявил Дмитрий Медведев.

Сбор инициатив проходил как в онлайн-формате, так и офлайн. На сайте естьрезультат.рф жители страны оставили 130 тысяч предложений. Еще 110 тысяч были переданы через региональные отделения партии и в ходе отчетно-программных форумов. Всего «Единая Россия» провела 43 региональных и три окружных форума.

«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов «с земли», звучит критика со стороны представителей правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — сказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Все поступившие идеи распределены по пяти смысловым блокам. Самый массовый — «Устройство самой большой страны в мире» (44 тысячи предложений). Людей волнуют доступная медицина, лекарства, поддержка многодетных семей, состояние дорог, ЖКХ, экология и утилизация отходов.

Особое внимание — участникам СВО и их близким. Как подчеркнул ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Алексей Комиссаров, по каждому блоку проводится обсуждение.

«Это социальный блок, инфраструктура, природные ресурсы, экология, экономика, работа и промышленность, суверенитет и безопасность. В каждой сессии активно участвуют не только профессора, научные сотрудники, но и представители профильных органов государственной власти. Мы агрегируем эти предложения, проводим профессиональный анализ, осуществляем оценку реализуемости, социальной значимости в соответствии с государственным приоритетом и, конечно, реальным запросом граждан», – сказал он.

Активное участие в формировании программы принимает и Псковская область. За время сбора предложений от жителей региона поступило 2 тысячи 630 анкет, в том числе 854 из районов и 342 от общественных объединений.

16 апреля в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория» прошел региональный отчетно-программный форум «Есть результат», объединивший более 200 делегатов из 26 муниципальных образований. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, обращаясь к участникам, подчеркнул, что к предстоящим выборам партия подошла с хорошими результатами. По его словам, с 2021 по 2025 год на реализацию нацпроектов и госпрограмм в регионе направлено почти 275 млрд рублей — беспрецедентный объем для области, которая еще недавно находилась в «предбанкротном состоянии».

«При поддержке председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева регион получил уникальный инструмент – индивидуальную программу развития, которая ежегодно приносит один миллиард рублей только на укрепление экономики», — отметил Михаил Ведерников.

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский, выступая на форуме, заявил: «Наша Народная программа – это результат работы команды: президента Владимира Владимировича Путина, председателя нашей партии Дмитрия Анатольевича Медведева, партийцев Псковского регионального отделения партии "Единая Россия"».

Напомним, старт сбору предложений дал Дмитрий Медведев 19 февраля на первом окружном форуме в Екатеринбурге. Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе — народную программу на пять лет.