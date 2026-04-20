Александр Козловский: Сила представительной власти — в активном участии граждан

Александр Козловский призвал жителей Псковской области принять активное участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов.

«Сила представительной власти — в активном участии граждан. Давайте вместе сформируем команду достойных кандидатов, способных работать на благо Псковщины и всей России!» - отметил спикер.

По слова Александра Козловского партия «Единая Россия» запустила важный этап демократического процесса — регистрацию избирателей для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов. 

Политик отметил особую значимость процесса для Псковской области: «Это уникальная возможность для каждого из нас напрямую повлиять на то, кто будет представлять интересы псковичей на федеральном уровне. Для Псковской области это особенно значимо. Нам нужны кандидаты, которые знают реальные проблемы территории: состояние дорог, доступность медицины, поддержку сельских поселений, развитие приграничных районов. Только те, кто живёт этими вопросами, смогут эффективно отстаивать интересы региона в парламенте».

Александр Козловский призвал жителей области не оставаться в стороне: «Зарегистрируйтесь, изучите программы кандидатов, сделайте осознанный выбор. У вас есть время принять взвешенное решение — предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая».

Напомним, регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России» открылось сегодня на сайте PG.ER.RU через «Госуслуги».

