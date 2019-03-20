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Политика

Анатолий Копосов рассказал о плюсах и минусах партийной системы в региональном парламенте

22.03.2019 11:40|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, член партии КПРФ и председатель правления ПРОО «Дети войны» Анатолий Копосов отметил в этом году 75-летие. Впереди у обладателя Почетного знака Госдумы РФ «За заслуги в развитии парламентаризма» еще одна знаменательная дата - 25-летие Псковского областного Собрания, в котором он отработал пять созывов подряд, начиная со второго. Если же говорить о региональной политике в целом, то в ней в том или ином качестве Анатолий Копосов участвует уже четыре десятка лет.

Псковская Лента Новостей попросила рассказать вице-спикера областного заксобрания, как менялась работа депутатов в связи со становлением партийной системы, насколько тяжело малым фракциям выдвигать свои законодательные инициативы и ждать ли нам перемен в региональном парламенте в ближайшем будущем.

- Анатолий Петрович, вы активно работаете в Псковском областном Собрании депутатов, начиная со второго созыва и до сих пор, поэтому вы можете судить о деятельности регионального парламента, скажем так, в ретроспективе. Менялась ли она от созыва к созыву, есть ли какая-то динамика?

- Конечно, динамика есть. Прежде всего, связанная со становлением партийной системы. Появились фракции, а вместе с ними изменилось и обсуждение вопросов на сессиях. Теперь основные дискуссии проходят в основном на заседаниях комитетов, а окончательное решение принимается на заседаниях фракций. Самые дискуссионные сессии были, когда таких жестких партийных норм не было. Споры были, и много. Сейчас же, в последние два созыва, по крайней мере, наиболее бурные дискуссии проходят разве что в рамках парламентских часов и в выступлениях, предваряющих сессию, которые получили название «десятиминутки гнева», на которых можно высказать то, что накипело.

На заседаниях комитетов, на заседаниях фракций тоже обсуждение иногда очень бурно проходит. Даже коллеги-единороссы признаются: «Это на сессиях мы голосуем слаженно, а посмотрели бы вы, как у нас заседания фракции проходят».

С одной стороны, это хорошо, с другой - плохо. Но, будем так говорить, все равно уже в обществе правит сейчас, какое бы государство мы ни взяли, та или иная партия. Вечевые принципы уже в прошлом. Тем более такое становление идет с самого верха. Времена, когда центральная власть не знала, что делать, прошли. С другой стороны, раньше в определенном смысле было свободнее, поскольку федеральных законов, жестко определяющих те или иные шаги непосредственно в регионах, не было. В каждом регионе было что-то свое. Теперь же за рамки федерального закона нам уже особо и не выйти.

- Если вернуться к спорам. Говорят, именно в них рождается истина. А в вашей фракции насколько эмоционально обсуждаются законопроекты? Вас все-таки меньше, чем во фракции партии власти, значит, и консенсус вам найти проще?

- Все равно бывает, что голоса разделяются, два на три, например. Каждому дается право высказаться, доказываем друг другу свою точку зрения, и не всегда это так сразу получается. Но поэтому и работать интересно.

К тому же не стоит забывать, что сегодня для парламентских фракций очень часто поступает директива сверху, из центрального аппарата партий. В частности, так было по закону о бюджете.

Ну, а на сессиях больше выступает оппозиция. И мы выступаем, обозначаем свою позицию, но большинство у единороссов, и итоги голосования зачастую предсказуемы.

- А сам процесс законотворчества, по вашему мнению, улучшился за время существования регионального парламента? Исполнительная власть, главный «поставщик» законопроектов в области, стала лучше их готовить?

- Конечно, прогресс есть. В самом парламенте сложилась серьезная юридическая служба, да и юридические службы при администрации Псковской области достаточно окрепли. Плохо только то, что при смене губернаторов происходит большая ротация кадров. Однако в той же социальной защите серьезные кадры работают, в комитете по здравоохранению, в комитете по образованию. Если бы еще сверху им не мешали работать. А то получается, что мы по «китайскому проклятью» живем («Чтобы ты жил в эпоху перемен!» - от ред.).

Что касается законотворчества, то, когда мы работали в первом и втором созывах, приходилось именно депутатам в большей степени работать над законами. Сейчас практика такая, что чаще всего законодательные инициативы идут из федерального центра: либо поддержать какой-либо законопроект, либо привести местное законодательство в соответствие с федеральным. Так что и администрация чаще всего вносит законопроекты, связанные с теми или иными изменениями в федеральном законодательстве.

- Тяжело другим фракциям противостоять большинству правящей партии?

- Хочу сказать, что наша фракция работала много и плодотворно. Нам удалось провести такие важные законы, как закон о ветеранах труда Псковской области (долго я его «пробивал»), закон о наказах избирателей (тоже долго не хотели принимать, а потом, когда приняли, многие сейчас используют его, в этом созыве удалось решить вопрос с принятием закона о статусе детей войны.

 

- Значит, все-таки есть плоды от вашей работы в региональном парламенте.

- Именно поэтому я и считаю, что мы не зря работаем в Псковском областном Собрании депутатов.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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