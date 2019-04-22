Политика

Псковское региональное отделение «Политической партии социальной защиты» примет участие во всех выборах глав районов

Псковское региональное отделение «Политической партии социальной защиты» примет участие во всех выборах глав районов. Отделение создал и возглавил Олег Траньков, который одновременно работает атаманом Псковского казачьего округа Союза казаков России и Зарубежья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Политической партии социальной защиты».

«В целях борьбы за счастье трудового народа и благополучия жителей Псковской области, Совет регионального отделения партии принял решение участвовать в данных выборах и запускает процедуру праймериза по отбору самых сильных кандидатов. Подать заявку на праймериз может любой желающий, который проживает в Псковской области, и тогда кандидатура будет включен в список для тайного голосования по выдвижению кандидатов на глав районов Псковской области, и кандидату не нужно будет собирать подписи в свою поддержку, а его кандидатура будет зарегистрирована избирательной комиссией. Заявки от потенциальных кандидатов будем принимать до 25 мая», - сообщил Олег Траньков.



Первым кандидатом, подавшим заявку на участие в праймериз, стал депутат Плюсского районного собрания Дмитрий Румянцев, который претендует на замещение должности главы Пустошкинского района.