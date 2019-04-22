Псковское региональное отделение «Политической партии социальной защиты» примет участие во всех выборах глав районов. Отделение создал и возглавил Олег Траньков, который одновременно работает атаманом Псковского казачьего округа Союза казаков России и Зарубежья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Политической партии социальной защиты».
«В целях борьбы за счастье трудового народа и благополучия жителей Псковской области, Совет регионального отделения партии принял решение участвовать в данных выборах и запускает процедуру праймериза по отбору самых сильных кандидатов. Подать заявку на праймериз может любой желающий, который проживает в Псковской области, и тогда кандидатура будет включен в список для тайного голосования по выдвижению кандидатов на глав районов Псковской области, и кандидату не нужно будет собирать подписи в свою поддержку, а его кандидатура будет зарегистрирована избирательной комиссией. Заявки от потенциальных кандидатов будем принимать до 25 мая», - сообщил Олег Траньков.
Первым кандидатом, подавшим заявку на участие в праймериз, стал депутат Плюсского районного собрания Дмитрий Румянцев, который претендует на замещение должности главы Пустошкинского района.