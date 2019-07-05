Политика

Псковское отделение ЛДПР проводит конференцию по определению участников выборов в органы МСУ

Псковское региональное отделение ЛДПР начало конференцию, посвященную определению участников в выборах глав районов и в органы местного самоуправления региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча началась 9 июля, в Пскове, в 18.50. О начале мероприятия объявил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков:

«Уважаемы собравшиеся. Число избранных делегатов - 37 из 19 местных отделений. Число зарегистрированных и присутствующих на конференции - 36. Прибывшие делегаты представляют 18 местных отделений из 26. Число этих местных делегатов - достаточное, чтобы признать конференцию правомочной. Предлагаю считать конференцию открытой», - объявил Антон Минаков.

Президиум конференции составили референт от ЛДПР, прибывший из Центрального аппарата партии, Александр Акимов, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артем Васильев и сам Антон Минаков. Председателем конференции выбрали Артема Васильева.

На конференции областного ЛДПР определятся выдвиженцы на участие в выборах глав Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов. Кроме того, определят участников в выборах депутата Псковской городской Думы, депутатов в Великолукское и Дновское районные Собрания, а также в Собрания Середкинской, Карамышевской волостей и Соснового Бора.

Напомним, сами же выборы пройдут в Единый день голосования - 8 сентября 2019 года. В отношении органов местного самоуправления дополнительные выборы пройдут в Псковскую городскую Думу: депутата по одномандатному округу № 13. Кроме того, в Великолукское районное Собрание: депутата по одномандатному избирательному округу № 1. Кроме того, в Дновское районное Собрание: депутатов по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2. Также - выборы в Собрания депутатов сельских поселений Псковского района: Середкинской и Карамышевской волостей. И дополнительные выборы депутата в Собрание городского поселения Сосновый Бор Себежского района.