Принят регламент Законодательного Собрания Псковской области

Основной документ, по которому осуществляется деятельность законодательного органа власти – Законодательного Собрания Псковской области – приняли депутаты в рамках очередной 55-й сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Регламент отражает основные понятия и принципы деятельности Законодательного Собрания, включает в себя описания терминологии и рабочих механизмов.

В частности, в документе утверждается, что Законодательное Собрание Псковской области является представительным и единственным законодательным органом государственной власти в Псковской области.

Деятельность Собрания основывается на принципах самостоятельности, законности, сочетания государственных интересов, прав и интересов граждан, гласности и учета общественного мнения, политического многообразия, свободного обсуждения и коллегиального решения вопросов.