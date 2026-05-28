Рекордная явка на «тест-драйве»: как проходит предварительное голосование «Единой России»

В предварительном голосовании «Единой России» по стране приняли участие уже 7 миллионов избирателей. Об этом накануне сообщили в партии, назвав явку рекордной. Электронное голосование продлится до 31 мая, регистрация избирателей – до 29 мая. Насколько активно в процедуре по определению кандидатов на выборы в Госдуму и Законодательное Собрание нашего региона участвуют политики Псковской области, и что они думают о ПГ, узнала Псковская Лента Новостей.

Действующий депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» и участник праймериз Александр Козловский отметил, что партия остается единственной политической силой в стране, которая использует механизм предварительного голосования для отбора своих кандидатов.

«"Единая Россия" остается единственной политической партией в стране, которая на постоянной основе проводит открытое предварительное голосование, предоставляя избирателям возможность напрямую влиять на формирование списка кандидатов. С 2009 года участие в процедуре является обязательным для всех кандидатов от партии. Предварительное голосование - это важный механизм внутрипартийной демократии, позволяющий жителям напрямую участвовать в формировании будущей команды региона и страны», - считает Александр Козловский.

По мнению председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, предварительное голосование – это не просто внутрипартийная процедура, а инструмент отбора, который позволяет заранее оценить запрос избирателей.

«Я всегда участвую в предварительном голосовании и призываю однопартийцев и жителей региона тоже воспользоваться этим правом выбора. К тому же дистанционный формат очень удобен и надежен: регистрация занимает несколько минут, процесс не требует отрыва от работы, а система защиты исключает манипуляции», – отметил Александр Котов.

С тест-драйвом сравнил предварительное голосование вице-спикер Псковского регионального парламента, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Он считает, что «лучше попробовать и узнать сейчас, чем разочароваться потом».

«Что дает предварительное голосование? Ответ простой: на выборы выходят те, кто уже прошел народную "обкатку". Это как тест-драйв перед покупкой: лучше попробовать и узнать сейчас, чем разочароваться потом. Для партии - это способ избежать ошибок в списках. Для избирателя - гарантия, что его голос услышат уже на старте. Я участвую в предварительном голосовании, потому что убежден, что кадровый вопрос не должен решаться в кулуарах. Пусть выбор делает тот, ради кого мы и работаем, – избиратель», – считает Игорь Дитрих.

По мнению депутата Псковского областного Собрания, председателя комитета по законодательству и МСУ Алексея Севастьянова, предварительное голосование делает избирательные кампании более открытыми и доступными для интересующихся политикой граждан. Именно поэтому «Единая Россия» давно использует эту практику.

«Практически все делают одну и ту же подготовительную работу перед выборами. Такая же работа происходит и в "Единой России", формат только другой. Он у нас более доступный и открытый для граждан и для тех, кому интересна политика. Мы много лет идем через этап предварительного голосования, где каждый может подать свою кандидатуру, поэтому это более чем открытый процесс», - заявил Алексей Севастьянов.

Принять участие в предварительном голосовании призвал избирателей депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«Я участвую в предварительном голосовании как кандидат в депутаты Псковского областного Собрания депутатов. Для меня это серьезный и ответственный шаг. Каждая встреча с жителями, каждое обращение и разговор помогают лучше понимать, чем сегодня живут люди, какие вопросы требуют особого внимания и где нужна реальная помощь. Именно поэтому считаю важным продолжать эту работу и дальше - честно, открыто и с полной отдачей», - рассказал Андрей Козлов.

Сенатор от Псковской области, член комитета по социальной политике Наталья Мельникова сообщила, что внимательно следила за тем, кто выдвигается на предварительное голосование «Единой России», ведь в дальнейшем кандидаты станут депутатами и будут принимать законы Псковской области.

«Мне очень приятно, что проявляется достаточно высокая активность. Очень много достойных людей участвуют в предварительном голосовании. Когда есть конкуренция, тогда ты понимаешь стимул движения. Ты должен очень много работать, трудиться, завоевать авторитет у людей своими хорошими, добрыми делами. Это будет стимулировать наших кандидатов брать на себя ответственность и те задачи, которые они в дальнейшем должны будут выполнять. Борьба и конкуренция будут двигать и стимулировать их к движению вперед», - считает Наталья Мельникова.

В этом году в предварительном голосовании приняло участие большое количество ветеранов специальной военной операции, в том числе участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Один из них, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш, готов решать проблемы жителей Островского, Новоржевского и Пушкиногорского округов. Участник предварительного голосования отмечает прежде всего демократичность процедуры ПГ.

«Принять участие в голосовании может каждый гражданин страны, достигший возраста 18 лет. Я являюсь участником предварительного голосования партии "Единая Россия" по избирательному округу №9. Вместе с командой губернатора Псковской области и партии "Единая Россия" готов решать вопросы, возникающие у жителей округа», - рассказал Михаил Каратыш.

Активно участвовать в праймериз призывает избирателей депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. Для него, как для историка и краеведа, «будущее невозможно без уважения к своему прошлому».

«Я принимаю участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Для меня это не просто политический этап, а возможность продолжить работу, которой я посвятил многие годы своей жизни - служение людям, сохранение исторической памяти, развитие образования и родного города. Сегодня мне особенно важны ваше доверие и поддержка. Именно жители определяют, кто будет представлять интересы города и области на выборах в Государственную Думу России и Псковское областное Собрание депутатов. Благодарю всех, кто поддерживает, не остаётся в стороне и вместе работает ради будущего Великих Лук. Уверен: только вместе мы сможем сохранить лучшее и добиться новых результатов!» - сказал Дмитрий Белюков.

Напомним, в Псковской области участие в предварительном голосовании принимают 144 кандидата. На участие в ПГ на выборах в Государственную Думу в регионе зарегистрированы 16 человек: 7 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам и 9 — по партийному списку. Примечательно, что среди претендентов соблюдён полный гендерный баланс — по 8 мужчин и женщин.

Большинство кандидатов представляют возрастную категорию от 35 до 55 лет. Особенно высокая конкуренция наблюдается на предварительном голосовании в Законодательное Собрание Псковской области, где зарегистрированы 128 кандидатов. Из них 41 человек участвует по одномандатным округам, 87 — по партийному списку. Женщины составляют 58% участников — 74 кандидата, мужчин зарегистрировано 54.