Выборные процедуры с использованием цифровых технологий прописали в законодательстве Псковской области

В избирательное законодательство Псковской области внесены уточнения и дополнения – соответствующий закон депутаты приняли на майской сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании депутатов.

Нормативный акт обеспечивает единообразное применение федеральных и региональных норм, регулирующих подготовку и проведение выборов в области, а также отражает обновление процедур с учётом развития цифровых технологий и требований информационной безопасности.

Среди ключевых изменений – передача обязанности по формированию и уточнению списков избирателей от глав местной администрации к Государственной системе учёта избирателей. Это повышает достоверность и актуальность данных.

Устанавливается запрет на использование в агитационных материалах изображений и голоса человека вымышленного лица или умершего гражданина. При этом кандидатам разрешается использовать изображение и голос гражданина РФ старше 18 лет при наличии его письменного согласия.

Вводится обязанность указывать на агитматериалах факт признания изображённого лица иностранным агентом или его аффилированности с таким лицом.

Политическим партиям на региональных и муниципальных выборах предоставляется право самостоятельно выбирать способ опубликования предвыборной программы: в государственном или муниципальном печатном издании, либо на своём сайте или ином интернет-ресурсе.

Предусматривается возможность составления протокола об итогах голосования и сводной таблицы в электронном виде. При этом сохраняется обязательная выдача и заверение копии протокола на бумажном носителе.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, а также финансовые отчёты кандидатов и объединений теперь размещаются на официальных сайтах избирательных комиссий – публикация в печатных СМИ больше не требуется.