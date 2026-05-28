 
Политика

Выборные процедуры с использованием цифровых технологий прописали в законодательстве Псковской области

0

В избирательное законодательство Псковской области внесены уточнения и дополнения – соответствующий закон депутаты приняли на майской сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании депутатов. 

Нормативный акт обеспечивает единообразное применение федеральных и региональных норм, регулирующих подготовку и проведение выборов в области, а также отражает обновление процедур с учётом развития цифровых технологий и требований информационной безопасности.

Среди ключевых изменений – передача обязанности по формированию и уточнению списков избирателей от глав местной администрации к Государственной системе учёта избирателей. Это повышает достоверность и актуальность данных.

Устанавливается запрет на использование в агитационных материалах изображений и голоса человека вымышленного лица или умершего гражданина. При этом кандидатам разрешается использовать изображение и голос гражданина РФ старше 18 лет при наличии его письменного согласия.

Вводится обязанность указывать на агитматериалах факт признания изображённого лица иностранным агентом или его аффилированности с таким лицом.

Политическим партиям на региональных и муниципальных выборах предоставляется право самостоятельно выбирать способ опубликования предвыборной программы: в государственном или муниципальном печатном издании, либо на своём сайте или ином интернет-ресурсе.

Предусматривается возможность составления протокола об итогах голосования и сводной таблицы в электронном виде. При этом сохраняется обязательная выдача и заверение копии протокола на бумажном носителе.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, а также финансовые отчёты кандидатов и объединений теперь размещаются на официальных сайтах избирательных комиссий – публикация в печатных СМИ больше не требуется.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026