«Гонки по вертикали»: прогноз от АП, неделя праймериз и партийный движ

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Повышение тревожности, турбулентность и 50% + за партию власти. Администрация президента представила свой список вызовов и прогноз на парламентские выборы.

В партиях — движение. В «Единой России» стартовала неделя праймериз, псковские коммунисты продолжают переизбирать персеков райкомов, а ЛДПР открыла в регионе выездную приемную Леонида Слуцкого.

О чем скажет губернатор? Михаил Ведерников готовится к ежегодному отчету, который в этот раз прозвучит перед символической отметкой — эдаким рекордом по продолжительности пребывания губернаторов во главе Псковской области. Эти и многие другие темы обсудим сегодня в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Не знаю, как вы, а я на минувшей неделе испытал что-то вроде дежавю. В течение всего нескольких дней один за другим в Псковской области побывали несколько политиков и общественных деятелей, которые еще недавно делали у нас погоду, а затем по разным причинам разлетелись, и теперь они кто на границе с Монголией, кто в Крыму — кто где, короче. А именно: приезжали участники, по давнему определению Михаила Ведерникова, «уникального псковского триумвирата»: экс-губернатор, ныне глава республики Алтай Андрей Турчак (в Великих Луках он участвовал в открытии Мемориального парка воинской славы) и митрополит Тихон, проехавшийся по объектам культурного наследия. Еще и экс-глава Пскова, некогда бессменный участник властного муниципального тандема Иван Цецерский сюда подтянулся. В статусе замгоссекретаря союзного государства России и Беларуси рядом с Сергеем Глазьевым, Борисом Грызловым и прочими випами он присутствовал на проводившемся в Пскове заседании — тут пардоньте: прочитаю, чтобы не переврать — «группы высокого уровня Совета министров Союзного государства». О как. И вот глядя на сменяющих друг друга бывших псковских власть предержащих, мы как будто на машине времени прокатились на несколько лет назад.

- Как увидела тебя, как будто и не расставались, будто и не было этих пяти лет (из фильма «Трижды о любви»).

Если серьезно, то теперь бывшие псковские руководители являются участниками совсем других тандемов, триумвиратов и прочих конфигураций. И рассказ об их почти совпавших по времени визитах в наши палестины — это, конечно, не более чем любопытная зарисовка, просто штрихи к характеристике минувшей недели и уж точно не свидетельство некой тенденции или камбэков. Напротив, представители прежних региональных политических и административных элит не возвращаются, а уходят. Во-первых, это федеральный тренд, который, кстати, мы на днях обсуждали в эфире радио ПЛН FM с еще одним «эксом» — бывшим псковским губернатором, некогда работавшим и в администрации президента России, Евгением Михайловым. Говорит, в России все последние годы ведется политика на предотвращение складывания региональных элит.





Евгений Михайлов, экс-губернатор Псковской области: Стараются менять и исполнительную власть, и законодательную, чтобы не складывались местные, региональные элиты, чтобы затормозить рост их сил, разбавить. Вот сложилась какая-то элита — нужно обязательно ее поменять, чтобы она не укоренилась на месте, чтобы была ослаблена.

Во-вторых, в Псковской области процесс смены элит имеет и свои собственные особенности, проходит масштабно и системно. В политических кругах нашего региона это называют даже элитным переворотом, с чем столкнулись, скажем, в ходе муниципальной реформы волостные и районные крепыши, теперь там другая генерация муниципальных управленцев. Касается эта ротация элит, естественно, и «высшей лиги» региональной политики. Самый последний пример в этом отношении — предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Электронное голосование стартовало в понедельник и продлится до 31 мая. Кандидатов много — едва ли не полторы сотни, но среди них нет примерно половины действующих депутатов-единороссов, в том числе ряда опытных парламентариев-одномандатников из числа «ареопага» областного Собрания. Скорее всего, далеко не все выдвинувшиеся на праймериз действующие народные избранники по итогам сентябрьского голосования сумеют сохранить кресла. Кстати, неминуемо произойдет обновление и среди их коллег — представителей «системной оппозиции». Отчего мы уверенно прогнозируем обновление Собрания более чем наполовину.

- Чует мое сердце, мы накануне грандиозного шухера (из фильма «Свадьба в Малиновке»).

И даже тем из депутатов-единороссов, которые вроде бы имеют высокие шансы переизбраться, будет непросто. Как мы неоднократно отмечали в публикациях Псковской Ленты Новостей и в программах радио ПЛН FM, рейтинги партии власти сейчас отнюдь не на рекордном уровне (даже после того, как несколько отыграли недавнее падение), к тому же на выборах «Единую Россию» и ее кандидатов ждет масса угроз и вызовов. Некоторые из них обозначил на Всероссийском электоральном экспертном форуме в минувшую субботу начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Помимо прочего, сотрудник АП отметил, цитирую по «Ведомостям», повышение тревожности в обществе в связи с политической и экономической турбулентностью в мире: недавно закончились бомбардировки Ирана, блокада Ормузского пролива, идет специальная военная операция. Поэтому в ходе избирательной кампании люди будут чувствительны к разным сигналам, особенно к негативным, - подчеркну, так ситуацию видят в администрации президента. Кроме того, Александр Харичев сделал прогноз на выборы в Госдуму: «Единая Россия» может получить более 50% голосов по списку, КПРФ — 14–15%, ЛДПР — 12–13%, «Новые люди» — 8-9%, а «Справедливая Россия» — 5–6%. Также он напомнил про три фактора легитимности выборов, и первый из них – это конкурентность, то есть множественность кандидатов и равные права участников. Как с этим обстоит дело на выборах в целом и в Псковской области в частности, мы подробно говорили на днях в проекте «Политкухня» с известным политологом, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым. По оценке эксперта, политическая жизнь у нас живая, это не что-то высеченное в граните, и сентябрьские выборы обещают быть насыщенными, конкурентными, в ряде случаев - непредсказуемыми.

Дмитрий Солонников, политолог: Легитимность-то полная. И то, что результат будет получен тот, который избиратель сделает, в этом нет никаких сомнений. С точки зрения конкуренции — конкуренция огромная на самом деле.

Отмечу, что мнение директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова прозвучало в программе «Политкухня» — видеозапись большого интервью доступна на сайте ПЛН и в наших соцсетях. Если не посмотрели — обязательно поглядите, там много интересного. И не пропустите следующие программы с участием известного политолога. У нас есть договоренность, что будем встречаться с федеральным экспертом регулярно, и уже в ближайшее время обсудим с ним актуальные темы, в том числе предвыборную активность псковских отделений партий. А там наблюдаем движуху — например, ряды партии «Новые люди» перед выборами пополнили сразу полсотни человек. В псковском «Яблоке», хоть и не называют никаких конкретных имен кандидатов, не скрывают, что готовятся к грядущей избирательной кампании. При этом понятно, что если партия прорвется на выборы, в силу невозможности участвовать в них сразу нескольких лидеров псковского «Яблока» команду кандидатов поведут другие. Псковские коммунисты в субботу провели заседание бюро обкома и пленум областного отделения КПРФ: назначили предвыборную областную конференцию партии на 28 июня и утвердили решения райкомов об избрании первых секретарей в нескольких муниципалитетах, в том числе в проблемном Дедовичском округе и ряде других. А ЛДПР в Псковской области запустила проект «Выездная приемная председателя партии Леонида Слуцкого». Первым делом отправились в Палкино, но заверили: работа приемной продолжится во всех муниципальных округа. Оно и понятно: статус общеобластной кампании обязывает объезжать все уголки и закоулки, тем более, это, как сейчас принято говорить в ЛДПР, «завещал великий Жириновский», который в свое время «пропахал» Псковскую область едва ли не вдоль и поперек, личным примером (почти как Чапаев) показывая, где должен быть командир на выборах, а еще - как сделать микст из тем большой политики и чаяний простого народа. Увы, с этим у современных политиков, независимо от их партийной принадлежности, большая проблема.

- С людями надо помягше, а на вопросы смотреть ширше (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»).

Так или иначе, обо всем самом интересном и важном в общественно-политической жизни области (и не только в ней) вы можете узнать из программ на радио ПЛН FM, на сайте Псковской Ленты Новостей, наших страницах в социальных сетях и мессенджерах. Уже в ближайшие дни мы расскажем об одном из центральных событий этой недели. На четверг, 28 мая, запланирована сессия регионального парламента и ежегодный отчет перед депутатами губернатора. Такие доклады - обязанность губернатора, предусмотренная уставом области. Впервые отчет главы региональной администрации прозвучал в мае 2010-го. Стало быть послезавтрашний станет 17-м и девятым для действующего губернатора. С одной стороны, понятно, что никаких суперсенсаций, скорее всего, не будет — никто не задаст острых вопросов, уж тем более не выпустит критических стрел, наоборот, все будут хвалить губернатора. А он доложит, что несмотря на непростой период, мы не стоим на месте и развиваемся — благодаря нацпроектам, народной программе «Единой России», работе большой команды и друзьям Псковской области. Кстати, об одном из них нам напомнили на днях — губернатор присвоил звание Заслуженного работника культуры известному российскому актеру Гоше Куценко, тем самым дав повод моим коллегам рассуждать - где в шутку, где всерьез, как артист может вписаться в новые проекты культурной или даже политической жизни в год больших выборов. Что касается предстоящего отчета, то интересен он будет еще и тем, что прозвучит — да, перед и стартом избирательной кампании, но еще и перед интересной датой. Уже в июне Михаил Ведерников, не побоюсь слова, побьет рекорд по продолжительности нахождения современных губернаторов во главе Псковской области. Не исключено, что отчет в какой-то степени будет посвящен не году, а всему почти девятилетнему периоду работы, аж с 2017-го. Так что, будем наблюдать.

А на сегодня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!