Предвыборный пасьянс

В сентябре этого года в Псковской области пройдут выборы депутатов регионального парламента. Естественно, весь наш политический класс уже сейчас волнует, чем закончится ЕДГ-2026 и кто получит мандаты. По традиции играя на опережение, Псковская Лента Новостей перед каждыми важными выборами публикует свежую версию «Депутатского светофора» — своеобразного рейтинга, в котором действующие парламентарии и потенциальные претенденты в зависимости от своих шансов распределяются по трем группам — зеленой, желтой и красной. Планировали мы подготовить такой материал и в конце мая, перед самым стартом избирательной кампании. Но единороссы посрамили все прогнозы, смешали карты и уже на этапе предварительного голосования выложили на стол новый расклад, отчего в сентябре в псковском Законодательном Собрании по-любому сложится новый пасьянс. Поэтому сегодня мы решили посмотреть, какой масти потенциальные кандидаты и что за комбинации может дать предварительный список претендентов.

В картишки нет братишки

Первое правило псковского политико-карточного клуба: во что играем и каков козырь, определяет региональная власть. Скажет: раскладываем пасьянс или режемся в подкидного дурака — так и будет, решит сыграть в преферанс — все, может, и поскрипят зубами, но сядут учить правила. Так было и прежде: для примера приведем предыдущие выборы Псковского областного Собрания пятилетней давности, когда в Доме Советов решили чуть ли не ополовинить колоду (с 44 до 26 депутатов) и по-новому нарезать избирательные округа. Парламент обновился, но на этом перемены для корпуса народных избранников не закончились. Напомним, что все последние годы в области продолжается процесс ротации политических, административных и иных элит: прежние теряют позиции и выбывают, на смену им приходят новые. Изменения касаются всех уровней — начиная с волостей и районов, где в три года была проведена муниципальная реформа, и заканчивая тузами и королями региональной политики.

Так кто же остался в дураках? Проиграли люди, которые уже давно обрели известность, долгие годы заседали в областном Собрании и относились к политической элите региона. Как мы уже не раз отмечали, уходят, в первую очередь, персоны самостоятельные, публично известные, ресурсные, связанные с прежними главами региона и старыми временами, когда с местными элитами губернаторы еще считались.

Парламентскими выборами 2026 года команда главы области фактически завершает мощный элитный переворот. И то, что мы наблюдаем весной на этапе праймериз «Единой России», является частью этого большого процесса. Кандидатскую колоду не то, что перетасовывают, а фактически достали новую. Как известно, в картишки нет братишки — вот и по итогам консультаций, переговоров и согласований среди участников ПГ не оказалось многих опытных депутатов, карта которых бита и они сами, образно говоря, оказались в отбое.

Что в раскладе, или Карте депутатское место

По информации Псковской Ленты Новостей, в пятерку лидеров списка «Единой России» - «флеш-рояль» на выборах в Законодательное Собрание Псковской области могут войти губернатор Михаил Ведерников, спикер регионального парламента Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, а также оба сенатора от нашей области Алексей Наумец и Наталья Мельникова.

Разумеется, решение - за политсоветом партии власти, но набор козырных карт понятен. При любых раскладах по итогам трехдневного голосования в сентябре все эти тузы региональной политики смогут получить депутатские мандаты. Однако очевидно, что большинство из «локомотивной» пятерки делать этого не станут. Что касается члена Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов госпожи Мельниковой, то она, став депутатом, может вновь получить поддержку коллег и продолжить работу в СФ, если это место не отдадут какому-нибудь тузу, королю или валету.

К числу королей, имеющих высокие шансы сохранить мандаты, отнесем двух вице-спикеров областного Собрания — председателя комитета по социальной политике и труду Игоря Дитриха (одномандатный округ №11) и директора завода «Псков-Полимер» Юрия Сорокина (округ №4), а также глав двух профильных комитетов - по экономической политике и агропромышленному комплексу Андрея Козлова (округ №12) и по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова (округ №1). Все они избраны по одномандатным округам, системно работают в них, территории объезжены вдоль и поперек. Действующие народные избранники в большинстве своем сохраняют крепкие позиции.

К этой же категории королей отнесем и депутатов-руководителей региональных отделений двух ведущих оппозиционных партий, которые почти наверняка сохранят кресла в региональном парламенте. Это первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко и региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Сомневаться в том, что коммунисты и либерал-демократы преодолеют пятипроцентный барьер и получат право сформировать в ЗакСе фракции хотя бы в количестве одного депутата, не приходится. Ясно, что по сути дела гарантированные мандаты получат лидеры областных отделений партий.

Дамы в этой символической предвыборной колоде — участницы предварительного голосования «Единой России»: сотрудницы филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева (округ №10) и экс-депутат областного Собрания Дарья Козьякова (округ №13), депутат Великолукской гордумы, директор великолукского инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина (округ №6) и ее коллега из Пскова, директор гимназии №29 Елена Синёва (округ №3). Тут же и сменщица потерявшего свое место за карточным столом эсеров Олега Брячака — депутат областного Собрания, председатель псковского отделения «Справедливой России» Наталья Тудакова. Если в грядущей выборной игре оставят «Яблоко», то шансы избраться есть у зампредседателя регионального отделения партии Яны Ивановой или депутата Псковской городской Думы Татьяны Пасман. Напомним, ввиду невозможности ряда лидеров псковского «Яблока» участвовать в кампании из-за статуса иноагентов, уголовного преследования и административного наказания, возможно, именно дамы станут лидерами списка и лицом партии на выборах.

В валеты запишем как группу участников предварительного голосования — депутата Великолукской городской Думы, декана академии физкультуры и спорта Дмитрия Белюкова (округ №6), главного врача Детской областной клинической больницы, депутата Псковской гордумы Евгения Васильева (округ №2), главврача Порховской межрайонной больницы, депутата Струго-Красненского окружного собрания Дмитрия Мельцера (округ №8), так и представителей системной оппозиции — главу фракции КПРФ в областном Собрании, второго секретаря обкома партии Дмитрия Михайлова и руководителя регионального отделения «Новых людей», депутата Печорского окружного собрания Игоря Романова, который, вероятно, сменит в Собрании действующего депутата от НЛ Андрея Маковского - в том случае, конечно, если НЛ преодолеют пятипроцентный барьер. На данный момент предвыборная социология дает основания предполагать, что так и будет. Вероятность увидеть их в ЗакСе достаточно высока. Также оценим и шансы ветеранов специальной военной операции, участников предварительного голосования — помощника губернатора Михаила Каратыша (округ №9) и муниципального депутата из Псковского округа Андрея Ключко (округ №7).

Сюда же отнесем главу Островского муниципального округа Дмитрия Быстрова (региональная группа №9) и экс-главу Дедовичского района Геннадия Афанасьева (группа №11).

Особое место в колоде у члена президиума регионального политсовета «Единой России», депутата Псковской гордумы Антона Мороза, выдвинувшегося на предварительное голосование как в Государственную Думу, так и в областной парламент (в составе региональной группы №8).

Четыре масти псковской власти

Описание расклада было бы неполным без указания на масти - или, иначе говоря, на профессионально-социальные группы, к которым относятся те или иные потенциальные кандидаты. На наш взгляд, условно здесь можно выделить четыре категории (при этом оговоримся, что масти тут весьма условны: во-первых, каждый тут волен сам решать, кто к какой масти может причислен, во-вторых, потенциальные кандидаты могут относиться одновременно к разным профессионально-социальным группам и соответственно иметь разную масть).

Во-первых, червы - представители бюджетной сферы. В данную группу отнесем прежде всего руководителей и сотрудников учреждений здравоохранения и образования, которые традиционно хорошо воспринимаются населением (в целом представители данных профессий присутствовали во всех созывах Собрания, и их доля постоянно растет), в том числе педагогов Елену Синеву, Юлию Ярышкину и Дмитрия Белюкова, докторов Евгения Васильева и Дмитрия Мельцера. Как уже было сказано, все они имеют реальные шансы избраться.

Во-вторых, это крести - депутаты от партий из числа «системной оппозиции»: КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Представители этих политических объединений имеют высокие шансы остаться в игре.

В-третьих, условные бубны - ветераны боевых действий и лица, так или иначе связанные со специальной военной операции. Отметим, что среди кандидатов на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области зарегистрированы 9 участников СВО и ряд сотрудниц филиала фонда «Защитники Отечества» (они претендуют на поддержку партии на выборах как по одномандатным округам, так и в в составе региональных групп). Отметим, что Михаил Каратыш и Андрей Ключко, которые стали участниками кадровой программы «Герои земли Псковской», уже стали достаточно заметны на псковской политической поляне. При этом следует понимать, что имена участников СВО наверняка будут присутствовать и в списках других партий.

В-четвертых, пики - сумевшие сохранить позиции политические ветераны, опытные депутаты с большим стажем работы в региональном парламенте (такие, как Игорь Дитрих, Алексей Севастьянов, Андрей Козлов и некоторые другие их коллеги). Достаточно высокие шансы пролонгировать полномочия имеет, на наш взгляд, депутат Олег Савельев, участвующий в предварительном голосовании в составе региональной группы №12. Что касается перспектив депутата, директора компании «ПсковАгроИнвест» Ирины Толмачевой, также участвующей в ПГ в составе региональной группы (№7), то тут практически всё зависит от уровня поддержки партии жителями Псковского и Гдовского муниципальных округов.

Отбитая колода

А чья же карта бита? Кто в отвале? Среди участников предварительного голосования нет целого ряда опытных депутатов, например, отработавшего в Собрании почти 20 лет (с перерывом) вице-спикера — председателя бюджетного комитета Александра Братчикова, руководителя фракции «Единая Россия» Армена Мнацаканяна, руководителя регионального исполкома Народного фронта Виктора Остренко, а также политического долгожителя, бывшего депутата Верховного совета РСФСР и Госдумы Виктора Антонова. Очевидно, что они окажутся вне предвыборного забега и, соответственно, нового состава Собрания. Покинут Собрание депутаты Владимир Кузь и Геннадий Григорьев, также не участвующие в праймериз. Фактически нет шансов пролонгировать полномочия у парламентария из Острова Андрея Михайлова, заявившегося на ПГ в составе региональной группы №9. Избранные депутатами по одномандатным округам псковский врач Елена Лунгу и директор великолукской гимназии Татьяна Фомченкова, хоть и участвуют в предварительном голосовании — теперь в составе региональных групп, объективно не могут рассчитывать на то, что их места в списке кандидатов окажутся проходными. Наверняка покинет Собрание депутат, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова, не участвующая в предварительном голосовании.

По понятным причинам в этом обзоре мы не рассматриваем ситуацию, в которой оказалась депутат Анастасия Повторейко, являющаяся фигуранткой резонансного уголовного дела и находящаяся под домашним арестом.

При этом в региональном парламенте нового созыва стопроцентно не окажется и нескольких депутатов-представителей оппозиции. Например, руководителя псковского «Яблока» Артура Гайдука, оштрафованного по «экстремистской» статье кодекса об административных правонарушениях и на год лишенного права участвовать в выборах. Покинет Собрание и депутат от «Новых людей» Андрей Маковский, не так давно вышедший из рядов партии. Последние месяцы дорабатывает в Собрании депутат от КПРФ Владимир Панченко, по нашей информации, не планирующий участвовать в выборах.

Фактор джокера

Таким мы увидели расклад на воображаемом карточном столе перед выборами. Всё это - наш прогноз, в основе которого, как нетрудно догадаться, гадания на картах. До 31 мая идет электронное предварительное голосование «Единой России», разумеется его итоги еще не объявлены, никаких окончательных заявлений о списках кандидатов не сделали и другие партии, поэтому пока можно только гадать, «что было, что будет, чем сердце успокоится». Раскладывая карты, можно разве что предположить: вряд ли в этот раз партия власти соберет «фулл хаус», как ей удалось это сделать пять лет назад. В 2021-м «Единая Россия» мало того, что получила солидный процент голосов за партию, так еще и во всех 13 одномандатных избирательных округах выиграли ее кандидаты. Это обеспечило рекордное представительство «медведей» в Собрании нынешнего созыва и их полное доминирование над представителями парламентского большинства. Сейчас вопрос в том, удастся ли оппозиции отбить хотя бы одну ставку в одномандатных округах. Теоретически такой шанс у них есть, так как, во-первых, среди кандидатов от ЕР будет много новичков, у которых нет ни большого опыта участия в выборах, ни высокой известности в округах. Во-вторых, социально-экономическое положение в стране достаточно сложное, что признают даже первые лица государства. К тому же общественные настроения за последнее время заметно изменились, причиной чему и накопившаяся усталость людей, и рост тревожности, и непрекращающаяся турбулентность, и многое другое.

Как говорят бывалые политкартежники, предвыборный покер в таких условиях — это игра, в которой каждый ход может изменить всё. Поэтому определенные шансы у оппозиции есть — прежде всего в двух крупнейших городах области, где уровень поддержки партии власти традиционно ниже, чем в районах.

Так или иначе, все эти расклады интересны, и могут рассматриваться различные комбинации, но всё это, разумеется, весьма умозрительно. По той простой причине, что у совокупности власти всегда есть карта джокер, который бьет любую карту - от губернатора до рядового избирателя. Как выпадет и выпадет ли вообще джокер, предугадать практически невозможно. Практика показывает, что прежние заслуги депутата, его политическая лояльность, партийный стаж, многолетняя работа в округе, близость к сильным мира сего, имеющиеся ресурсы, ранее полученные обещания, высокие личные рейтинги, словом, едва ли не всё не значит ровным счетом ничего, когда появляется джокер.

Александр Савенко