Аркадий Мурылев: Региональное законодательство об уполномоченных по правам предпринимателей не изменится

Назначение президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина на пост федерального бизнес-омбудсмена не повлечёт автоматических изменений в работе региональных уполномоченных. Такое мнение высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По словам Аркадия Мурылева, пока рано делать окончательные выводы, поскольку текст федерального законопроекта ещё не опубликован. Однако, исходя из имеющейся информации, изменения коснутся исключительно федерального уровня.
Отвечая на вопрос о возможном изменении должности регионального уполномоченного из государственной в общественную (и, как следствие, неоплачиваемую), псковский бизнес-омбудсмен заявил, что не привык гадать. При этом, по его словам, если бизнес-объединения попросят его остаться на должности, он это сделает.
Напомним, о том, что Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
