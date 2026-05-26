Аркадий Мурылев: Региональное законодательство об уполномоченных по правам предпринимателей не изменится

Назначение президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина на пост федерального бизнес-омбудсмена не повлечёт автоматических изменений в работе региональных уполномоченных. Такое мнение высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По словам Аркадия Мурылева, пока рано делать окончательные выводы, поскольку текст федерального законопроекта ещё не опубликован. Однако, исходя из имеющейся информации, изменения коснутся исключительно федерального уровня.

«Насколько мне известно, меняется только структура федерального института уполномоченных, чтобы новый бизнес-омбудсмен смог сохранить пост руководителя РСПП и одновременно быть уполномоченным по защите прав предпринимателей РФ. Только лишь в этом контексте. Дальше предлагается ряд изменений по его полномочиям. Региональное законодательство изменяться не будет, и полномочия уполномоченных останутся в том же ключе, как и ранее», — пояснил Аркадий Мурылев.

Отвечая на вопрос о возможном изменении должности регионального уполномоченного из государственной в общественную (и, как следствие, неоплачиваемую), псковский бизнес-омбудсмен заявил, что не привык гадать. При этом, по его словам, если бизнес-объединения попросят его остаться на должности, он это сделает.

«Если действительно должность уполномоченного станет вместо государственной общественной, если предложат бизнес-объединения меня сохранить на этой должности, потому что это всё-таки зависит от позиции бизнес-объединений, то, возможно, конечно же, я и соглашусь. Оплачиваемая, не оплачиваемая — я не думаю, что это сильно будет влиять на мое решение», — заключил Аркадий Мурылев.

Напомним, о том, что Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.