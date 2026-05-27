Псковским депутатам придется сообщать о наличии цифровой валюты перед выборами

Запрет на использование технологий, связанных с искусственным интеллектом, в предвыборной агитации, предоставление депутатами информации о цифровой валюте и другие изменения в избирательном законодательстве обсудили депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предложенным законопроектом, помимо приведения ряда статей в соответствие, устанавливается запрет на использование в агитационных материалах изображения (образа) и (или) воспроизведение голоса человека, в том числе вымышленного или умершего, а также созданных с помощью информационных технологий (дипфейки). Исключения предусмотрены только для использования кандидатами своих изображений и голоса, изображений выдвинутых кандидатов от избирательных объединений или иного гражданина РФ старше 18 лет при наличии его письменного согласия.

В числе прочих положений законопроекта, вводится обязанность указывать на агитационных материалах факт аффилированности изображенного лица с иностранным агентом.

Политическим партиям на региональных и муниципальных выборах предоставляется право самостоятельного выбора способа опубликования предвыборной программы: либо в государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, либо на своем сайте (ином сайте) в сети «Интернет».

Предусматривается возможность составления протоколов об итогах голосования и сводных таблиц в электронном виде (по решению организующей выборы комиссии и в порядке, установленном ЦИК России). При этом сохраняется обязательная выдача и заверение копии протокола на бумажном носителе.

Вместо публикации в печатных СМИ устанавливается обязательное размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, а также финансовых отчетов кандидатов и избирательных объединений на официальных сайтах избирательных комиссий в сети «Интернет».

Помимо этого, уточнены требования к представляемым документам (включая цифровые финансовые активы). Расширен перечень имущества, подлежащего отражению в сведениях о доходах и расходах, в части дополнительного указания цифровых финансовых активов и цифровой валюты (ранее отображались сведения о ценных бумагах, акциях, долях участия, паях).

Вносятся уточнения в порядок формирования участковых комиссий, сроки совершения отдельных действий, требования к документам, подтверждающим регистрацию избирательного объединения, и иные положения.

«Хотелось бы разъяснений в части использования ИИ в использовании в агитационных материалах», - сказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Использование ИИ не запрещается, но нужно внимательно смотреть, чтобы это не было интеллектуальной собственностью, а генерировать можно всё что угодно», - ответил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.