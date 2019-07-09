Политика

Около 20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга

Около 20 избирательных участков создадут в Псковской области для того, чтобы дачники, приехавшие из Санкт-Петербурга, смогли проголосовать на выборах губернатора Северной столицы и муниципальных депутатов. Как сообщает ТАСС, об этом сообщил председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко.

В Псковской области, по его словам, существует порядка 45 тыс. домовладений, которые принадлежат жителям Петербурга, и поэтому открытие участков там является актуальным вопросом.

Еще 72 участка будет образовано на территории Ленинградской области, добавил Виктор Миненко. В самом Петербурге сформировано 1898 постоянных участков для голосования, а также планируется создать около 44 дополнительных участков в местах временного пребывания людей.

Выборы в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября.