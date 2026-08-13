 
Политика

В Пскове запустили интерактивную карту для впервые голосующих избирателей

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Интерактивную карту, разработанную для избирателей, которые впервые примут участие в голосовании, презентовали в Информационном центре Избирательной комиссии Псковской области 13 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Интерактивная карта доступна любому жителю региона и максимально проста в использовании. На ней отображаются территориальные избирательные комиссии всех муниципалитетов области, их адреса и число избирателей, которые впервые примут участие в голосовании. Благодаря этому молодые люди, достигшие 18-летия, могут не только прийти на выборы и проголосовать, но и присоединиться к волонтерскому корпусу – помогать избиркомам в проведении выборной кампании. Для этого нужно заключить соглашение с платформой Добро.рф, пройти обучение и получить волонтерские часы, которые пригодятся при поступлении в вуз или формировании личного портфолио.

 

Сервис начинает работу с сегодняшнего дня.

«Избирательная комиссия Псковской области активно работает с молодежью, приглашает ребят на избирательные участки, проводит Декаду молодого избирателя и поддерживает их проекты в муниципалитетах. Эта карта – логичное продолжение нашей работы с молодыми и будущими избирателями. Открыв ее, молодой человек видит, сколько таких же впервые голосующих в его округе. Я думаю, члены Молодежной избирательной комиссии поработают непосредственно в округах и, возможно, даже организуют группы впервые голосующих, чтобы ребята приходили на участки с друзьями и товарищами. Это дополнительно простимулирует молодежь, но главное – повысит информированность о том, где и как проходят выборы», – отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Как добавили в облизбиркоме, с 20 августа в регионе стартует проект «ИнформУИК»: члены комиссий будут лично приходить к молодым избирателям, вручать приглашения и рассказывать о предстоящих выборах. Все впервые голосующие, отраженные на карте, получат индивидуальные приглашения.

На избирательных участках молодых избирателей также ждут подарки – обложка для паспорта, кардхолдер и брелок. Те, кто предпочтет дистанционное электронное голосование, смогут получить сувениры в своей территориальной избирательной комиссии. Таким образом, подарки будут вручены каждому впервые голосующему независимо от формата участия в выборах. 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Псковской области, а также дополнительные выборы депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов по одномандатным округам состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00, а через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) избиратели смогут голосовать круглосуточно. 

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Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

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