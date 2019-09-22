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Политика

«Яблочный» мандат депутата Псковской гордумы передан Дмитрию Пермякову

22.09.2019 18:44|ПсковКомментариев: 0

Высвободившийся после прошедших 8 сентября выборов мандат депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко» передан заместителю председателя Псковского регионального отделения партии Дмитрию Пермякову.  Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, решение принято по результатам тайного голосования на состоявшемся в воскресенье заседании Бюро Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

Как отметил Лев Шлосберг, в заседании приняли участие все 9 членов Бюро. На вакантный мандат претендовали Дмитрий Пермяков и замруководителя центрального местного отделения по Пскову Татьяна Федорова, которые на выборах в Псковскую гордуму в 2017 году вместе с депутатом Псковской гордумы Артуром Гайдуком составили первую тройку списка «Яблока».

В результате за Дмитрия Пермякова было отдано 6 голосов, за Татьяну Федорову - 3 голоса.

Завтра документы будут переданы в ТИК города Пскова.

Мандат депутата Псковской городской Думы стал вакантным в связи с тем, что депутат от «Яблока» Артур Гайдук, ранее избранный  в гордуму по единому избирательному округу, 8 сентября выиграл довыборы депутата Псковского областного Собрания по округу №2.

Дмитрий Пермяков родился 21 мая 1984 года в городе Феодосия Крымской области. Спустя год после рождения вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в город Псков.

В Пскове окончил среднюю общеобразовательную школу № 23 с углубленным изучением иностранных языков, после чего, в сентябре 2001 года поступил в Псковский филиал Академии права и управления, на факультет юриспруденции. Получил квалификацию «Юрист».

В студенческие годы активно занимался общественной деятельностью, участвовал в проектах комитета по делам молодежи города Пскова, был членом «Студенческого правительства», капитаном команды по брейн-рингу.

После окончания вуза в 2006 году работал в электронной газете «Веди.ru», в должности редактора новостной ленты и обозревателя.

С июня 2007 года по февраль 2008 года – сотрудник центра социального проектирования «Возрождение».

С февраля 2008 года по настоящее время – инструктор Псковского регионального отделения партии «Яблоко», член партии.

С декабря 2011 года по настоящее время – помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов.

Член Федерального Совета партии «Яблоко» от Псковской области, заместитель председателя Псковского регионального отделения, член Бюро Регионального Совета Псковского регионального отделения партии «Яблоко», председатель Центрального местного отделения.

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Ранее мандат депутата Собрания депутатов Новоржевского района, освободившийся после победы кандидата от «Яблока» Софьи Пугачевой на выборах главы Новоржевского района, был передан промышленному альпинисту Николаю Пянтковскому.

Фото: grazhdanin60.ru

Мандат депутата Собрания депутатов Пустошкинского района от партии Светланы Васильковой, также победившей на выборах главы муниципалитета, передан заместителю председателя Юго-Западного местного отделения партии «Яблоко» Герману Валутину.

Теги: #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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