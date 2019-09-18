Общество

Псковская гордума прекратит депутатские полномочия Артура Гайдука на сессии 27 сентября

Очередная сессия Псковской городской Думы состоится в будущую пятницу, 27 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в основной повестке 48 вопросов.

В частности, будут досрочно прекращены депутатские полномочия Артура Гайдука, который переходит в Псковское областное Собрание. Кандидатура Павла Андреева будет рассмотрена для назначения на пост начальника управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Напомним, сейчас он руководит управлением в статусе исполняющего обязанности.

Кроме того, депутаты заслушают информацию о капитальном ремонте улицы Я. Фабрициуса, об исполнении бюджета за первое полугодие 2019 года и внесут новые изменения в городской бюджет.

Изменения будут внесены в решение об оплате труда работников органов местного самоуправления Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими.

Кроме того, депутаты рассмотрят большой блок имущественных вопросов, внесут изменения в состав комитетов и в решение о регистрации депутатских фракций в Псковской городской Думы шестого созыва, назначат очередные публичные слушания по уставу города.

На сессию также вынесены вопросы по установке бюстов троим героям-десантникам и «Об утверждении условий Учредительного договора между соучредителями и редакцией (главным редактором) средства массовой информации - газеты "Псковские новости"».