Рейтингомер: крокодиловы слезы Ильиной, кандидат на мандат Мельниковой и губернатор против губернатора

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Александр Рудаков

Фото: Псковский городской суд

Самую низкую отрицательную оценку минус пять схлопотал экс-начальник отделения по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в составе отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Александр Рудаков. Он получил почти 8 лет колонии строгого режима. Бывшего высокопоставленного силовика признали виновным в вымогательстве и получении крупной взятки.

-4 Наталья Ильина

Минус четыре ставим экс-ректору Псковского госуниверситета Наталье Ильиной. Сегодня обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и 16 эпизодах превышения должностных полномочий выступила в суде с последним словом. Лила слезы, жаловалась на здоровье (свое и членов семьи) и просила не лишать ее свободы. Многим этот спектакль показался плохо сыгранным, поведение подсудимой - неискренним, в этом запоздалом покаянии они увидели попытку любыми способами уйти от заслуженного наказания. Удалось ли экс-ректору разжалобить суд — узнаем 29 октября, когда будет вынесен приговор. Напомним, гособвинение запросило для госпожи Ильиной 8 лет колонии.

-3 Татьяна Никитина

Фото: Татьяна Никитина / ВКонтакте

Минус три получает начальник управления информационной политики правительства Псковской области Татьяна Никитина. Несмотря на то, что губернатор неоднократно заявлял о необходимости вести диалог с людьми и разъяснять им решения власти, сейчас мы наблюдаем игнорирование информационным блоком ряда остросоциальных проблем — начиная запланированным ростом тарифов на ЖКУ (до 25%) и заканчивая повышением проезда в автобусах. Как обычно, власти не провели разъяснительную работу, всё профукали, а затем запоздало начали бить по хвостам — словом, в очередной раз наступили на старые грабли.

-2 Ксения Григорьева

Опять двойка в дневнике министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксении Григорьевой. Отрицательную оценку ставим за неграмотную работу с населением при начале строительства мусороперегрузочной станции в Псковском округе и дальнейшие запоздалые действия. Собственно, из-за такого поведения люди потом и не верят чиновникам.

-1 Руслан Ахтямов

Фото: администрация Дедовичского муниципального округа

Минус один отправляем главе Дедовичского муниципального округа Руслану Ахтямову. Как сообщают масс-медиа, в районе закрылось одно из отделений почтовой связи. Возможности пользоваться его услугами лишены около 500 человек, а власти сидят ровно и не чешутся. Причина закрытия отделения — банальная и, увы, становящаяся обычной: увольнение начальника и почтальона.

0 Павел Лукин

Фото: сайт Палаты молодых законодателей

Нейтральную оценку получает молодой доктор из того же Дедовичского округа Павел Лукин. На сентябрьских выборах он входил в региональную группу кандидатов, депутатом не стал, но теперь может получить мандат, который стал вакантным после сложения полномочий Натальей Мельниковой. Напомним, она вновь направлена представлять область в Совете Федерации.

+1 Михаил Каратыш

Плюс один заработал депутат Законодательного Собрания Псковской области, ветеран СВО Михаил Каратыш. Выпускник кадровой программы «Герои земли Псковской» возглавил государственное бюджетное учреждение «Центр информационных систем Псковской области». Отметим, что учредителем ГБУ является правительство Псковской области, а основной вид деятельности организации - создание и использование баз данных и информационных ресурсов.

+2 Владислав Туманов, Евгений Михайлов

Плюс два заслужили сразу два бывших губернатора Псковской области Владислав Туманов и Евгений Михайлов. Положительную оценку им ставим за честную позицию и внятные ответы на сложные вопросы в ходе круглого стола в прямом эфире радио ПЛН FM. Программа была посвящена 30-летию со дня первых выборов главы администрации Псковской области. По их итогам кандидат от ЛДПР Михайлов победил действующего губернатора Туманова. Встреча некогда непримиримых оппонентов спустя 30 лет вызвала большой интерес аудитории, в том числе за пределами Псковской области.

+3 Дмитрий Быстров

Строчкой выше, на плюс три, расположился председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Быстров. Впервые избравшись в региональный парламент и возглавив в нем новую структуру, экс-глава Островского округа взял с места в карьер. Уже в ближайший четверг на сессии депутаты по предложению Дмитрия Быстрова проведут парламентский час о готовности региона к прохождению отопительного сезона.

+4 Ольга Тимофеева

Плюс четыре получает по совокупности причин заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. Особо отмечаем насыщенную яркими событиями культурную жизнь региона, в частности выступление перед псковичами звезд отечественного балета первой величины. Не можем мы пройти мимо и победы фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах в полуфинале международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Помимо главной победы, еще три наших проекта — «Лешуга», фестиваль «Псковские каникулы» и выставка «Россия начинается здесь» — также прошли в финал премии.

+5 Александр Козловский

Плюс пять ставим депутату Государственной Думы от Псковской области, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому. Региональный партийный лидер получил благодарность от председателя ЕР Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Владимира Якушева. Псковское отделение по итогам выборов - в числе лучших в стране. При этом Александр Козловский продолжает активно работать и не сбавляет обороты.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До новых встреч!