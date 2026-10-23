«Дневной дозор»: Как не выбрать дурака?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ввести понятия квалифицированного избирателя и квалифицированного кандидата?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Выборы в России проходят ежегодно, и каждый раз власти пытаются всячески завлечь избирателя, чтобы он пришел на участок и проголосовал: усиливают информирование о выборах, адаптируют методы под разные группы населения и упрощают процедуру голосования, фактически преподнося избирателю всё «на блюдечке» – лишь бы только он пришел и проголосовал. Не можешь прийти в воскресенье — давай сделаем голосование не в один день, а в три. Всё равно не можешь прийти? Голосуй дистанционно. И так далее. Но, несмотря на все эти меры, многие избиратели в голосовании всё равно не участвуют.

Почему так происходит? Может, потому что с юридической точки зрения в России участие в выборах — это всё еще право, а не обязанность? А раз это не обязанность, то гражданин, вроде как, и не обязан? Возможно, пришло время поменять эту часть федерального законодательства и сделать участие в голосовании обязанностью, введя определенные требования? Не проголосовал три раза подряд — лишаешься избирательного права. Или, например, променял голосование на поход за грибами — плати штраф. В следующий раз поймешь, что избранный депутат лучше не найденного боровика.

В то же время, как показывает практика, определенные требования не помешало бы установить и в отношении тех, кого мы избираем. Зачастую в выборах побеждают люди, которые не то что профессионально, а вообще ни по каким критериям не могут быть на ответственных позициях. Например, люди с невысоким уровнем интеллекта, образования, с вредными привычками, или приезжие из других регионов «гастролеры». Может, следует ввести ценз оседлости, чтоб кандидаты были «отсюда»? Или образовательный ценз, чтобы они знали хотя бы элементарные правила устройства мира, а не думали, что Земля имеет форму чемодана? Или проверять их на психическую устойчивость и наркотики? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Голосовать — это право, за которое наши предки бились, поднимали восстания, умирали и ссылались на каторги в течение нескольких веков. Сегодня это право дано нам по Конституции, и пользоваться им — это, прежде всего, значит уважительно относиться к себе, отмечает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. В своем комментарии он объяснил, почему это не всегда происходит, и почему, чтобы поменять ситуацию, надо не ужесточать требования, а менять психологию.

«Тут, по-моему, несколько моментов. Первый - вполне нормально, когда люди считают, что у них в жизни все хорошо, все работает отлично, ничего менять не надо, и поэтому они не идут на выборы. Это их право. Действительно, они могут ничего не менять. У нас есть право убирать квартиру каждую неделю. Но если квартира и так чистая, можно одну уборку пропустить. Твое дело. У вас есть право чистить зубы каждое утро и каждый вечер? Собственно, можете не чистить. За один-два раза ничего не произойдет. Если это войдет в привычку, конечно, все развалится. Придется ставить искусственную челюсть. Наверное, здесь также. Если один-два раза пропустить выборы — если у вас все хорошо, ничего не произойдет. Но если делать это постоянно, конечно, система пойдет вразнос. По целому ряду проблем почему-то все перекладывается на кого-то. С властью то же самое. Власть откуда-то берется, ее формирование зависит от кого-то, но не от нас. А ведь мы сами можем выдвигаться, но не выдвигаемся, можем агитировать за тех или иных кандидатов, но не агитируем, можем прийти и проголосовать, но не приходим и не голосуем. А потом формируется какая-то власть, которую, может быть, кто-то не любит. Это уже противоречит первому тезису о том, что все всем довольны. Если кто-то не любит эту власть, то она образовалась как-то сама по себе? Или ее кто-то сформировал за нас — агенты "Моссада", ЦРУ, МИ-6, кто-то нам ее сюда насадил, а не мы проголосовали? И вот после этого мы оказываемся недовольны этой властью. На мой взгляд, психологию нужно менять. Это серьезнейшая работа, начинать которую нужно, я не знаю, с детского сада, со школы — с самого раннего возраста. Каждый человек должен отвечать за себя сам. Избрал власть — получи ту, которая есть. Если ты ею доволен, все прекрасно. Не ходил голосовать, доволен ситуацией — значит, все отлично, сделал правильный выбор. Не доволен властью — иди, бейся головой об стену, объясняй сам себе, что был неправ. В следующий раз веди себя активнее. А делать голосование обязательным — это еще одна система штрафов. Смысл в этом только в пополнении бюджета. Давайте еще введем штрафы за это — бюджет, конечно, получит дополнительные деньги. Но большего уважения к власти от этого не будет, как и большей ответственности за ее работу. Этого можно добиться только изменением сознания, поведения, психологии. Вот этим и нужно заниматься».

Что же касается кандидатов, то, по мнению Дмитрия Солонникова, система их выдвижения и так осложнена разными барьерами и требованиями, чтобы вводить какие-то еще. В то же время он назвал не лишенной смысла идею проверять кандидатов на психическую устойчивость, потому что по первым выступлениям человека увидеть в нем какие-то отклонения сложно, а потом это может вылиться в проблемы для всех. Между тем директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков, основываясь на своем 30-летнем опыте наблюдения за политическими процессами, убежден, что в отношении кандидатов нужно вводить образовательный ценз, а избирателей переориентировать на то, что участие в голосовании — это не право, а их обязанность.

«Считаю, что те, кто не ходит на выборы, таким образом вредят своей стране, своему обществу. Есть фраза: "Каждый народ достоин своего правительства". Поэтому положено ходить на выборы — иди и проголосуй. У тебя есть возможность выразить свое мнение, а не потом бухтеть. Считаю, что механизмы кнута и пряника для того, чтобы люди ходили на выборы, должны быть. А просто увещевания и все эти призывы, когда потом половина остается на диване и ворчит, что нам не нравится результат выборов, — это несерьезно. Что касается ограничений избирательного законодательства для кандидатов, то здесь я абсолютно убежден, что России на современном этапе необходим образовательный ценз. Потому что столько дураков во власти, сколько я видел за последние 30 лет, сложно где-либо найти. Возможно, в других странах тоже много дураков, которые благодаря избирательным механизмам становятся власть предержащими. Но я живу в этой стране, и мне очень грустно, что половина современных чиновников представляет, что Земля имеет форму чемодана. Это не шутка, это абсолютная реальность. У нас каждый второй имеет корочку о высшем образовании, но при этом делает две ошибки в слове "мама". Проблема отсутствия общеобразовательного гуманитарного уровня имеет серьезные последствия. Эти люди не понимают, что такое мировая культура, что такое базовые представления о мире. И доверять им судьбу страны мне при этом не хочется. Пусть идут и сдают. Кстати, заодно мы могли бы сдавать еще тест на наркотики и психическое здоровье».

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов в прошлом «в два захода» возглавлял Избирательную комиссию Псковской области, а до этого много лет работал в силовых структурах, поэтому привык полагаться на действующие нормы законодательства и с осторожностью относится к каким-либо изменениям. В том числе в отношении избирателей. Участие граждан в голосовании — их безусловное право, и перевод этого права в ранг обязанности, на его взгляд, не будет гарантировать стопроцентного успеха.

«Обязательное участие в избирательных кампаниях существует даже в некоторых государствах. Но стопроцентного участия избирателей не могут добиться даже они. Тем более избирательные комиссии действуют на основании закона. Федеральным законодательством у нас обязательное участие в выборах не установлено. Это конституционное право — избирать и быть избранным. И здесь уже ничего не поделаешь. Что законом предусмотрено, то должно быть исполнено. Никакого вольнодумства быть не должно. Если будут внесены другие изменения, комиссии будут работать по-другому. А сейчас работает то, что дозволено законом. Мое мнение такое».

Против каких-либо изменений активного и пассивного избирательного права граждан в сторону ограничений и наказаний выступает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Он пояснил, почему народ не ходит на голосование, почему ввод ограничений будет самым настоящим издевательством над ними, и как можно улучшить «качество» кандидатов, которые идут на выборы и выигрывают.

«Во-первых, люди не видят смысла в голосовании. Во-вторых, они видят, что какой бы ни был набор кандидатов, выберут того, за которого вначале скажут. Поэтому какой смысл ходить на выборы, если это все бесполезно? Так люди думают. Какой-то смысл, конечно, есть. И выборы лучше, чем ничего. Но тем не менее эти основные проблемы существуют, и из-за этого люди не хотят идти на выборы. Поэтому начальство придумывает новые варианты: электронное голосование, трехдневное голосование. Это такие подпорки, которые поддерживают давно уже, так сказать, покосившуюся систему выборов у нас. Вместо того чтобы придать выборам более справедливый, более соревновательный характер, что, конечно, давно надо было сделать. Вообще, эта заорганизованность все границы перешла. Так что обязывать — это будет двойное издевательство: сначала отобрали у людей выборы, а потом еще заставляют сходить на эти выборы. Никакой обязаловки быть не должно, нужно вернуть выборам соревновательный и справедливый характер. И второй момент, конечно, — это барьеры для кандидатов. Сейчас их надо снизить, потому что с помощью этих барьеров можно отсечь кандидата на каком угодно этапе. Никакого равенства там, конечно, близко нет. Равенства и в жизни нет, потому что за одним кандидатом стоит власть, за другим — деньги, за третьим бешеная популярность. Поэтому законодательство нужно упростить, облегчить условия для кандидатов и избирателей. Тогда интерес к выборам будет расти».

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Заксобрания региона Антон Минаков тоже выступает против ужесточения требований в отношении избирателей. На его взгляд, есть другой, более действенный метод, который «приведет» их на голосование, причем по доброй воле, — метод поощрения.

«Я считаю, что ни в коем случае нельзя вводить какие-либо правила или наказания для граждан, которые не участвуют в выборах. У нас уже вошло в моду в последние годы только запрещать, наказывать и устрашать. Я считаю, что нужно взять за основу предложение Владимира Вольфовича Жириновского (советский и российский политический деятель, основатель и бессменный председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) - ред.) , который, во-первых, предлагал перенести день голосования на март, поскольку больше людей смогли бы принять участие в выборах. И второе: день, когда человек приходит на выборы, сделать выходным. Речь тогда шла о голосовании в течение одного дня. То есть людей, которые приходят исполнять свой гражданский долг, нужно как-то поощрять, а ни в коем случае не запугивать, если они не придут. Надо работать в этом направлении».

Что же касается кандидатов, которые идут на выборы, то это, по мнению Антона Минакова, находится в зоне ответственности партий, которые их выдвигают.

«Я считаю, что выдвижение кандидатов — это в первую очередь решение политических партий, которые нацелены на своего избирателя. Если они выдвигают кандидата с судимостью, с запятнанной биографией или кандидата, малоизвестного на местном уровне, такие партии сильно рискуют получить небольшой процент на выборах. И также мы не должны забывать, что у нас в Конституции закреплено право любого гражданина не только избирать, но и быть избранным, участвовать в выборах всех уровней. В связи с этим я не считаю, что необходимо ужесточать какие-то требования к избранию».

Любые изменения законодательства, в том числе избирательного, надо анализировать на соответствие Конституции РФ и нормам международного права, отмечает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. В своем комментарии он объяснил, почему корректировать нормы активного и пассивного избирательного права граждан практически невозможно, да и не очень-то и целесообразно.

«Реально поменять норму о праве избирать на обязанность голосовать на выборах, на мой взгляд, практически невозможно, потому что эта норма находится во второй главе Конституции, которая практически сегодня не подлежит изменению. Мне кажется, это вряд ли целесообразно. Я считаю, что настоящий гражданин своей страны, который неравнодушен к судьбе Родины, хочет и считает необходимым участвовать в управлении своей страной, получать информацию о том, как распределяются национальные достояния, государственный бюджет, государственная и муниципальная собственность, должен всегда ходить на выборы и избирать достойных представителей, чтобы именно они обсуждали эти вопросы в представительном органе и обеспечивали надежный народный контроль за использованием национального достояния страны. Что касается введения ограничений пассивного избирательного права, связанных, допустим, с проживанием на территории Российской Федерации либо в другом регионе, возрастом, то все это регламентируется исключительно Конституцией Российской Федерации, и там эта норма четко прописана. Поэтому что-либо здесь изменить очень сложно и, наверное, тоже не очень целесообразно. Мне кажется, в этой связи есть возможности и, наверное, допустимо, чтобы в органы власти не попали граждане, которые нарушают закон, принимая наркотические и иные психотропные вещества. Здесь, я думаю, законодатель Российской Федерации может ограничить право таких граждан. Но в любом случае существует опасение, что созданные для проверки медицинские комиссии могут стать способом избавления от неугодных кандидатов. И здесь законодатель выбирает золотую середину: лучше не ограничивать, чтобы потом не ввязываться в череду скандалов, связанных с этими вопросами. Поскольку еще живо сознание советских времен, когда многие инакомыслящие упрятывались властями в психиатрические лечебницы. И это, конечно же, было незаконно, несправедливо и неправильно».

Любые вводимые ограничения должны быть обоснованы, соответствовать объективным критериям и не носить характер дискриминации, резюмировал Дмитрий Шахов. По его словам, достаточно либеральное российское законодательство исходит из того, что у нас мудрый избиратель, который сможет самостоятельно избрать достойного представителя в органах власти и точно разберется, скажется ли на его деятельности проживание в другом регионе, отсутствие высшего образования или какие-то другие факторы. Правда, одной мудрости в данном случае мало — нужно еще очень много.

Татьяна Иванова