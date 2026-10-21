Дмитрий Хритоненков: 1990-е годы были временем перемен с большими издержками

Временем перемен с издержками назвал 1990-е годы в рамках круглого стола на ПЛН FM (102,6 FM) полномочный представитель президента России в Псковской области (1991-2000 гг.) Дмитрий Хритоненков.

«Про то, что это были лихие года, можно сейчас вскользь говорить. По большому счету, это было время перемен. Перемен с большими издержками. Я бы это так назвал», – высказал свое мнение Дмитрий Хритоненков, отвечая на вопрос ведущего о том, как бы он охарактеризовал 1990-е годы в политике Псковской области.

Экс-полномочный представитель президента России, характеризуя 90-е годы отметил, что страна смогла прочувствовать демократизацию «по-западному» с захватом предприятий, коррупцией и обманом.

«Права и свободы человека – это не только западные ценности. Советская власть очень активно пропагандировала эти тезисы, если вы помните. Жизнь заставляет нас переосмысливать происходящее. Мы поддерживали перестройку, поддерживали демократизацию. А жизнь показала, особенно после промежуточных итогов приватизации, что такое демократизация "по-западному". Показала, что такое захват предприятий, обман, что такое политические технологии, коррупция. К концу девяностых стало понятно – это пришло к нам оттуда, из западной цивилизации, демократии и так далее. Поэтому и произошло осознание, что патриотизм – это не подражание Западу, а правильные выводы о издержках, которые пришли к нам оттуда», – добавил Дмитрий Хритоненков.

Он выразил надежду, что те конкурентные и непредсказуемые выборы, которые состоялись в 1996-м году, могут вернуться позже.