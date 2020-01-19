Политика

Александр Котов второй год подряд попадает в топ-15 медиарейтинга глав заксобраний регионов

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2019 год. Глава Псковского областного Собрания Александр Котов занял 13 место из 85 с показателем в 32 278 очков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе исследовательской компании.

Отметим, что председатель псковского парламента в рейтинге 2018 года также занимал 13-ю строчку рейтинга. Кроме того, он оказался одним из самых «рейтинговых» на Северо-Западе главой законодательного собрания - здесь Александр Котов стабильно занимает 2-ю позицию.

Добавим, что в первой десятке медиарейтинга 2019 в порядке убывания расположились председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глава Московской городской думы Алексей Шапошников, председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, руководитель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, глава Московской областной думы Игорь Брынцалов и спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

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В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на конец 2019 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.