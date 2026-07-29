«Три дня напряженной работы»: политолог объяснил, как стать наблюдателем на выборах и доказать их честность в первую очередь себе

Увидеть избирательный процесс изнутри может любой гражданин, но эта задача потребует серьезной выдержки и полной самоотдачи. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио ПЛН FM (102.6).

В основе любых выборов, напомнил эксперт, лежит триада: конкуренция, легитимность и открытость. Если за конкурентную борьбу отвечают партии и кандидаты, а за законность процедур – избирательные комиссии, то именно открытость обеспечивает право обычного человека лично следить за ходом голосования.

Сейчас за наблюдателей отвечают Общественные палаты. Раньше, по словам Дмитрия Солонникова, чтобы попасть на участок, нужно было договариваться с партиями или получать «липовые документы от СМИ». Теперь же обычный гражданин может зарегистрироваться и стать наблюдателем официально.

На каждом участке должны работать минимум два наблюдателя. «Три дня по восемь часов сидеть на одном месте одному человеку просто тяжело. Даже при всем желании и энтузиазме», – пояснил политолог.

Таким образом любой активный и вменяемый гражданин имеет возможность лично убедиться в прозрачности процесса, а не критиковать де-факто. «Бессмысленно размахивать кулаками после драки и обвинять всех вокруг, что выборы прошли не так, как хотелось бы. Коллеги, у каждого есть шанс лично во всем удостовериться», – подчеркнул Дмитрий Солонников.

После формирования пула желающих начинается обучение: будущим наблюдателям разъясняют законодательство, их права и обязанности. При этом есть важное правило – наблюдатель следит, но не мешает работе комиссии. Останавливать работу избирательной комиссии он не имеет права.

Самой сложной частью станут три дня непрерывной работы. Дмитрий Солонников подчеркнул, что наблюдателю нужно приходить заранее, за полчаса-час до открытия, чтобы проверить опечатывание пустых урн. Затем – весь день на участке, контроль за заклеиванием конвертов после первого и второго дня голосования и наблюдение за их хранением в сейфах.

«Это не легкая прогулка, когда пришел, сказал пару лозунгов и пошел домой есть борщ. Это будут три дня напряженной работы. Но работа интересная, важная, актуальная для нашей страны. Если вы чувствуете в себе силы и желание – добро пожаловать. Но сначала оцените свои возможности», – подчеркнул политолог.

Для удобства контроля в каждом регионе действует Центр общественного наблюдения. Там установлены десятки мониторов, транслирующих видео с участков в режиме реального времени. При этом центр работает и ночью, предоставляя возможность следить за всеми процедурами непрерывно. Помимо видеоряда, за компьютерами там постоянно дежурят представители партий и общественные контролеры, которые могут выборочно отсматривать записи с конкретных УИКов или отматывать видео назад для уточнения спорных моментов.

Напомним, подготовка общественных наблюдателей к единому дню голосования 2026 года стартовала в Псковской области 23 июня.

Голосование пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.