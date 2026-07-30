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Павел Бикташев подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты Госдумы

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Кандидат по одномандатному избирательному округу №150 Павел Бикташев, выдвинутый партией «Родина», представил в Избирательную комиссию Псковской области документы на регистрацию на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме. 

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Для проверки документов у комиссии региона есть 10 календарных дней. При отсутствии замечаний кандидат будет зарегистрирован 

Напомним, документы на регистрацию кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва также подали Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР), Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Игорь Романов («Новые люди»), Евгений Васильев («Яблоко»). Секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной Думы. Также свою кандидатуру выдвигает Кирилл Сорокин («Зеленые»). 

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября. 

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