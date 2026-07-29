Дмитрий Солонников: Мы переходим в мир цифрового голосования

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это не повод для сомнений, а ближайшее будущее, к которому нужно спокойно привыкать уже сейчас. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Мы все живем в мире цифровых коммуникаций. У каждого есть мобильный телефон, в котором мы храним свои персональные данные, общаемся с банками, финансовыми услугами, делаем свои базовые платежи и многое другое. И почему-то здесь нас ничего не смущает. А отдельно выделенная из всех остальных функций цифровых коммуникаций услуга по дистанционному голосованию – вот там обязательно будут какие-то проблемы. Если все остальное работает нормально, почему здесь будет работать ненормально?» – удивляется Дмитрий Солонников.

По его словам, система ДЭГ создавалась грамотными программистами. Сейчас она защищена ключами шифрования и имеет сложный уровень доступа. «Специалисты в цифровых технологиях, которые изучали эту программу, говорят, что она очень достойная и очень сложная. Просто так в нее никто не влезет. Я предлагаю в этом вопросе верить профессионалам», – подчеркнул политолог.

Главная аудитория ДЭГ, по мнению эксперта, – молодежь. Однако скоро на такой формат перейдет и вся остальная часть избирателей:

«Мы все переходим в мир цифрового голосования, когда-нибудь там будет практически все. И голосование электронное, дистанционное тоже будет происходить везде. Молодежь сейчас осознает мир через гаджет. Для нее это будет понятно, удобно, они будут внимательно обсуждать криптоключи и безопасность, будут в этом разбираться гораздо лучше нас, тех, кому за 50. Потому что они с этим растут. Пройдет время, и в основном мы все будем голосовать дистантно».

При этом Дмитрий Солонников не призывает полностью отказываться от привычного формата. Для старшего поколения, кому спокойнее поставить галочку на бумаге, такую возможность нужно сохранить. В качестве аргумента гость студии напомнил, как еще лет десять назад многие боялись банковских карт, боясь, что это обман. Сегодня картами и телефонами расплачиваются почти все, а наличные используются по минимуму.

«Это просто страх перед новым. Следующее поколение избирателей будет голосовать дистанционно, и это станет абсолютно нормальным. Проблем я здесь не вижу. К этому нужно идти и спокойно отрабатывать технологию. У Королева (основоположник практической космонавтики, главный конструктор космических ракет Сергей Королев – ред.), кстати, ракета тоже не с первого раза полетела. Семнадцатая попытка оказалась удачной», – резюмировал политолог.

Голосование на выборах-2026 пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.