Дмитрий Солонников: Мы переходим в мир цифрового голосования

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это не повод для сомнений, а ближайшее будущее, к которому нужно спокойно привыкать уже сейчас. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио ПЛН FM (102.6).
По его словам, система ДЭГ создавалась грамотными программистами. Сейчас она защищена ключами шифрования и имеет сложный уровень доступа. «Специалисты в цифровых технологиях, которые изучали эту программу, говорят, что она очень достойная и очень сложная. Просто так в нее никто не влезет. Я предлагаю в этом вопросе верить профессионалам», – подчеркнул политолог.
Главная аудитория ДЭГ, по мнению эксперта, – молодежь. Однако скоро на такой формат перейдет и вся остальная часть избирателей:
При этом Дмитрий Солонников не призывает полностью отказываться от привычного формата. Для старшего поколения, кому спокойнее поставить галочку на бумаге, такую возможность нужно сохранить. В качестве аргумента гость студии напомнил, как еще лет десять назад многие боялись банковских карт, боясь, что это обман. Сегодня картами и телефонами расплачиваются почти все, а наличные используются по минимуму.
Голосование на выборах-2026 пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.