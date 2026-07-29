Политолог объяснил, зачем из-за рубежа попытаются сорвать выборы в России

Провокации в сторону избирательной кампании будут идти и организовываться за пределами России. Задача одна – показать, что проводить честные выборы во время военных действий невозможно. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Выборы – это публичный процесс, это картинка нашей страны. Мы доказываем честность и легитимность прежде всего самим себе, а не дяде за океаном. Но при этом важно выглядеть достойно на общем фоне. А нынешний контекст все понимают: мы впервые проводим федеральные выборы во время специальной военной операции. Будут провокации. Никто в этом не сомневается», – подчеркнул политолог.

По его оценке, 99% провокаций продиктованы из-за границы. Он вспомнил случаи прошлых лет, когда девушка в Петербурге бросила коктейль Молотова в избирательный участок. «Ей же там голову задурили, сама она не придумала. Потом расследование показало, что ее вели кураторы. Такие же провокации мы, к сожалению, видим и сейчас достаточно часто», – объяснил Дмитрий Солонников.

Гость студии добавил, что таким манипуляциям чаще подвержены подростки с неокрепшим мировоззрением и пожилые люди, у которых есть свои сложности. «Нельзя сказать, что им самим пришло в голову вылить зеленку в урну, бросить зажигательную смесь или навести дрон. Провокации идут извне и организуются извне. Их будут создавать и за границей, и через людей внутри России. То же самое касается вброса фейков. Кто-то что-то придумывает здесь, а раскручивают уже оттуда», – пояснил эксперт.

Главная цель противника, по мнению политолога, подтвердить свою версию, где выборы во время военных действий невозможны.

«На Украине выборы вообще отменены. Президент там юридически лишь исполняющий обязанности, полномочий не имеющий. Но там-то задача показать, что это нормальная ситуация, что во время СВО выборы проводить нельзя. Поэтому нашу кампанию попытаются провалить, чтобы оправдать собственные решения. С этим будут серьезно работать. И нам нужно серьезно готовиться», – подчеркнул Дмитрий Солонников.

Реальным неудобством на фоне попыток сломить ход избирательной кампании станет дистанционное электронное голосование. Во время объявленной беспилотной опасности чаще всего фиксируется отключение сетей мобильного интернета и связи. И именно это, по словам политолога, с большей долей вероятности будут пытаться использовать.

«ДЭГ иногда может не срабатывать. Давайте относиться к этому с пониманием. Хотели проголосовать дистанционно, а телефон не включается или связи нет – просто подождите. Через какое-то время включат. Выборы длятся три дня. Если не получилось сейчас, получится через час, через два, на следующий день», – посоветовал Дмитрий Солонников.

Ситуацию политолог сравнил с парадоксом «Ахиллес гонится за черепахой»: «Они готовят провокации. Мы знаем, что они готовят провокации. Готовимся отражать. Они знают, что мы знаем, и готовятся мешать нашему отражению. А мы знаем, что они будут мешать нашему отражению. Но здесь у нас сомнений нет. Мы гораздо больше наших врагов. Мы технологически лучше. И собранность нашего общества выше».

Еще одной вероятной технологией манипуляций будет являться попытка управлять протестными настроениями через «Умное голосование». «Будут пытаться мобилизовать недовольный электорат, играть на социальной напряженности, на внутренних проблемах. Мол, голосуем против власти, но не абы за кого, а за того, кого вам сейчас подскажут. Это модерирование протеста точно будет. Вопрос – насколько эффективным оно окажется».

При этом, по словам эксперта, недовольство на выборах выражать можно и нужно, для этого они и существуют. Но такое решение человек должен принять самостоятельно.

«Человек должен сам понять, чем он недоволен и как это исправить. Что должно измениться, чтобы недовольство превратилось в довольство. Принимать решение сознательно, а не поддаваться внешней манипуляции. Манипулятивные технологии в сетях будут активно использоваться. Вопрос лишь в том, во что это выльется», – резюмировал Дмитрий Солонников.

Напомним, голосование пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.